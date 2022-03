Star Trek : découvrez Paul Wesley (Vampire Diaries) en Capitaine Kirk

La série de Paramount+ "Star Trek : Strange New Worlds" accueillera le célèbre Capitaine Kirk, mais pas avant la saison 2. C'est Paul Wesley qui l'incarnera. Une annonce faite avec une première image.

Une nouvelle équipe pour la série Star Trek

Généralement, lorsqu'une nouvelle série commence, il y a toujours la crainte qu'elle ne soit pas renouvelée à l'issue de sa première saison. Mais pour quelques programmes chanceux, les choses sont bien différentes. C'est le cas de Star Trek : Strange New Worlds, dont une saison 2 a déjà été commandée par Paramount+, avant même la diffusion de la première.

Prévue pour le 5 mai aux Etats-Unis, la série suivra l'équipage de l'USS Enterprise. Mais bien avant que James Tiberius Kirk en soit le capitaine. Ainsi, l'aventure sera portée par le Capitaine Christopher Pike. Avec son équipe, il ira explorer de nouveaux mondes dans la galaxie. C'est Anson Mount qui a été engagé pour incarner Pike, tandis que Rebecca Romijn jouera Una Chin-Riley, officier « Numéro Un » de l’Enterprise. Enfin, Spock, alors officier scientifique de l'Enterprise, va être interprété par Ethan Peck.

Star Trek : Strange New Worlds ©Paramount+

Capitaine Kirk pas avant la saison 2

Pas de Capitaine Kirk donc dans la première saison de Star Trek : Strange New Worlds. Un choix osé étant donné la popularité du personnage. Mais pas de panique, le héros sera bien de la partie... Pour la saison 2 ! C'est ce qu'a annoncé Paramount+ sur Twitter en postant une première photo. L'occasion alors de découvrir que le rôle reviendra à Paul Wesley. Un acteur qu'on connaît bien puisqu'il jouait Stefan Salvatore dans Vampire Diaries (2009-2017).

Avec cette première image, on le retrouve en tenue dans le fameux fauteuil de l'USS Enterprise. Alors qu'on nous annonçait que la série allait se dérouler dix ans avant que Kirk ne soit Capitaine, faudra-t-il s'attendre à un bon dans le temps dès la seconde saison ? Dans tous les cas, on espère que le choix de Paul Wesley sera le bon. Rappelons que le comédien arrivera après la très célèbre incarnation de William Shatner dans la première série. Par la suite on l'a vu sur grand écran sous les traits de Chris Pine.

Star Trek : Strange New Worlds débutera le 5 mai sur Paramount+. Il n'y a pour le moment pas de diffusion prévue en France.