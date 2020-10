Star Trek - Discovery : la série de science-fiction est renouvelée pour une saison 4

"Star Trek : Discovery" a retrouvé l'antenne il y a quelques jours pour le lancement de la saison 3. Son démarrage a dû être réussi puisque la série est renouvelée pour une saison 4 !

Star Trek : des décennies dans l'univers

Gene Roddenberry crée l'univers de Star Trek en 1966. Ce qui commence comme une belle idée suivant un vaisseau qui traverse les galaxies à la recherche de nouvelles planètes devient rapidement un monde à lui tout seul. Aujourd'hui, ce royaume regroupe sept séries télévisées (soit 759 épisodes), treize longs-métrages, des centaines de romans, de bandes-dessinées et des dizaines de jeux vidéo. Autant dire qu'aucun média n'échappe à l'ogre de l'espace. Une des dernières réussites à s'y inviter se nomme Star Trek: Discovery. Il s'agit d'une série de science-fiction créée par Bryan Fuller et Alex Kurtzman, lancée fin 2017.

Elle se déroule une dizaine d’années avant la série originale. On y suit l'officier Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), de l'équipage de l'U.S.S Discovery, qui voyage de planète en planète afin de maintenir la paix dans la Fédération des planètes unies. Le vaisseau est équipé d'un moteur sporique qui lui permet de se téléporter n'importe où dans l'univers, et parfois même dans des dimensions parallèles. Néanmoins, les Klingons ne sont pas friands de cette atmosphère pacifique et déclarent la guerre. Discovery va devoir trouver comment régler ce conflit.

Le casting est complété par Doug Jones, Shazad Latif, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Jason Isaacs et la fabuleuse Michelle Yeoh.

Un démarrage de bon augure

Trois ans après, Star Trek: Discovery entame sa troisième saison et constitue un des poids lourds de la série de science-fiction actuelle.

Elle a été lancé cette semaine et nous envoie 930 ans après les événements de la saison 2 alors que des membres de l’équipage du Discovery ont voyagé dans le temps. Burnham s'écrase sur une planète inconnue dans le futur. Après une analyse rapide, on apprend que la planète est habitée. Elle rencontre Cleveland Booker (David Ajala), un nouveau personnage qui lui apprend que la Fédération est quasiment entièrement dissoute. Le premier épisode est plein d'espoir de paix et il faut croire que les audiences sont au beau fixe. Une vidéo a été effectivement postée sur le compte Twitter officiel du show annonçant qu'une saison 4 venait d'être commandée. Encore plus fort, on apprend que la production commencera dès le 2 novembre ! Ce qui signifie que l'on peut s'attendre à la découvrir l'année prochaine, probablement en septembre ou octobre.

La vidéo montre les membres de l'équipe, qu'ils soient producteurs, acteurs ou scénaristes, se réjouir de cette décision et avoir hâte de se retrouver sur les plateaux de tournage.

Elle aura bientôt du renfort à la télévision puisque d'autres séries ont été commandées pour étoffer encore un peu plus la franchise. La première, Star Trek : Strange New Worlds, sera centrée sur le commandant Pike, toujours interprété par Anson Mount. Il faut dire que l'acteur a marqué les esprits par son jeu sobre et efficace qui allait très bien avec l'état d'esprit du personnage. Rebecca Romijn (Numéro 1) et Ethan Peck le suivront eux aussi sur le pont de l'Enterprise. Un autre show plus sombre s’intéressera à l'obscure Section 31, là aussi porté avec brio par Michelle Yeoh, qui y reprendra le cuir de Philippa Georgiou. Enfin, ce sera vers l'animation que se tournera Star Trek: Prodigy, destinée à la chaîne pour enfant Nickelodeon.

En France, Star Trek : Discovery est diffusée sur Netflix, avec un nouvel épisode inédit chaque vendredi.