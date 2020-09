Star Trek - Discovery : une première bande-annonce décoiffante pour la saison 3

CBS a dévoilé une première bande-annonce de la saison 3 de "Star Trek : Discovery". On y voit de belles retrouvailles mais aussi de nouvelles rencontres. Retour prévu dès le 15 octobre.

Star Trek - Discovery : au-delà du temps et de l'espace

Star Trek: Discovery est une série de science-fiction créée par Bryan Fuller et Alex Kurtzman. Elle se déroule une dizaine d’années avant la série originale. On y suit l'officier Michael Burnham, de l'équipage de l'U.S.S Discovery, qui voyage de planète en planète afin de maintenir la paix dans la Fédération des planètes unies. Le vaisseau est équipé d'un moteur sporique qui lui permet de se téléporter n'importe où dans l'univers, et parfois même dans des dimensions parallèles. Néanmoins, les Klingons ne sont pas friands de cette atmosphère pacifique et déclarent la guerre. Discovery va devoir trouver comment régler ce conflit.

Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) y interprète Michael. Doug Jones, Shazad Latif, Anthony Rapp, Mary Wiseman et Jason Isaacs complètent le casting. Michelle Yeoh se glissait dans les bottes de la terrible Philippa Georgiou.

ATTENTION, la suite de cet article comporte des spoilers sur les saisons 2 et 3.

Vers l'infini et au-delà !

La saison 2 introduisait Ethan Peck qui y incarnait Spock, le frère adoptif de Michael. Anson Mount devenait lui le commandant Pike, anciennement à la tête de l'Enterprise, légendaire vaisseau de la franchise. A la fin de la saison 2, les deux retrouvaient le pont de ce dernier, alors que le Discovery disparaissait dans un trou de ver, tout comme Burnham dans sa combinaison d'ange de la mort. C'est donc ici que reprendra la saison 3 dont nous découvrons les premières images dans la bande-annonce que CBS a dévoilé pour le Star Trek Day (8 septembre), qui fêtait cette année les 54 ans du lancement de la franchise.

Premier point qui n'est pas une surprise : tout le monde survit mais a voyagé dans le temps 930 ans après les événements de la saison 2 ! Burnham s'écrase sur une planète inconnue dans le futur. Après une analyse rapide, on apprend que la planète est habitée. Elle rencontre Cleveland Booker (David Ajala), un nouveau personnage qui lui apprend que la Fédération est quasiment entièrement dissoute. On comprend que l'équipe du Discovery va tout mettre en oeuvre pour rétablir une fois de plus la paix dans l'univers. On aperçoit également Philippa Georgiou qui, comme à l’accoutumé, envoie de la savate et imprime ses semelles sur les visages de ceux qui la contredisent de trop. Il y a des explosions, de la technologie, de l'amitié, de nouveaux peuples, une pincée d'histoire d'amour... Tous les ingrédients qui ont fait le succès des deux premières saisons. Tant mieux, on en redemande !

Du Star Trek comme s'il en pleuvait

Star Trek à la télé, c'est une histoire qui roule depuis plus d'un demi-siècle, et la source de l'univers créée par Gene Roddenberry ne semble pas prête de se tarir. De nouveaux épisodes de la série d’animation Star Trek: Lower Decks ont d'ores-et-déjà été commandé. Star Trek: Picard, centrée sur le personnage incarné par Patrick Stewart, reviendra, probablement l'année prochaine, pour une saison 2 sur Amazon Prime Video.

CBS a également lancé la production de trois nouvelles séries. La première, Star Trek : Strange New Worlds, sera centrée sur le commandant Pike, toujours interprété par Anson Mount. Il faut dire que l'acteur a marqué les esprits par son jeu sobre et efficace qui allait très bien avec l'état d'esprit du personnage. Rebecca Romijn (Numéro 1) et Ethan Peck le suivront eux aussi sur le pont de l'Enterprise. Un autre show plus sombre s’intéressera à l'obscure Section 31, là aussi porté avec brio par la toujours en forme Michelle Yeoh, qui y reprendra le cuir de Philippa Georgiou. Enfin, ce sera vers l'animation que se tournera Star Trek: Prodigy, destiné à la chaîne pour enfant Nickelodeon.

En attendant cette nouvelle marée d'étoiles, Star Trek : Discovery reviendra le 15 octobre sur CBS All access. En France, la série est diffusée sur Netflix, avec un nouvel épisode chaque jeudi. Pour patienter, voici un premier poster sur lequel nos héros ont fière allure. Leur drapeau un peu moins.