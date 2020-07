Star Trek : la série d'animation se dévoile avec un logo

La prochaine saga "Star Trek", qui sera une série animée davantage axée pour la jeunesse, dévoile son premier logo. Intitulé "Star Trek : Prodigy", le show sera diffusé sur la chaîne Nickelodeon.

Une franchise vieille comme le monde

Initialement, Star Trek est un univers de science-fiction créé par Gene Roddenberry en 1966. Le tout est regroupé en sept séries qui comptabilisent 759 épisodes, soit plus de 540 heures de show. Par la suite, treize longs-métrages ont également vu le jour, une centaine de romans, des bandes-dessinées et une dizaine de jeux vidéo. Bref, Star Trek est donc un échelon majeur de la science-fiction moderne. Les deux dernières séries en date sont actuellement en cours de diffusion : Star Trek : Discovery sur Netflix et Star Trek : Picard sur Amazon Prime Vidéo. Quant au cinéma, la dernière saga cinématographique est celle de J.J Abrams qu'il a initiée en 2009, et qui est toujours en développement.

Star Trek : Prodigy

Prévu pour début 2021 sur Nickelodeon, la série animée destinée aux enfants s'intitulera Star Trek : Prodigy. Le but est évidemment d'initier une nouvelle génération à l'univers de Gene Roddenberry. La série, qui sera animée en CG, dévoile son premier aperçu à travers un logo épuré. Le projet est écrit par Kevin et Dan Hageman et est supervisé par Ramsey Naito, le vice-président chargé de la production et du développement de l'animation sur Nickelodeon. Star Trek : Prodigy suivra un groupe d'adolescents rebelles qui réquisitionne un vieux vaisseau Starfleet. Ils décident de partir à l'aventure dans les confins de l'espace.

Star Trek : Prodigy est une production CBS Eye Animation Productions. En effet, la chaîne américaine détient les droits d'exploitation de la franchise Star Trek depuis 2006. Cette nouvelle série à destination des plus jeunes survient alors que Star Trek : Picard vient de se conclure. Un moyen évident de perpétuer l'univers Star Trek en attendant le renouvellement de la série. Star Trek : Discovery reviendra pour une troisième saison à la fin de l'année tandis que Star Trek : Lower Decks se prépare à faire ses débuts le 6 août prochain. Ainsi, l'univers Star Trek est omniprésent. Les dirigeants de CBS ont par le passé déclaré qu'ils prévoyaient une émission Star Trek à chaque période de l'année. Un désir qui semble petit à petit devenir réalité...