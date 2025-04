Star Wars : ce personnage adoré des fans va avoir sa série !

De très nombreux fans de "Star Wars" adorent le personnage de Dark Mmaul depuis qu’il est apparu pour la première fois à l’écran. Ils vont donc sans doute être ravis d’apprendre la nouvelle qui vient de tomber.

Dark Maul, l’un des personnages préférés des fans de Star Wars

Au fil des décennies, l’univers Star Wars nous a présenté une vaste galerie de personnages. Apparu pour la première fois dans l’épisode I de la saga en 1999, La Menace fantôme, Dark Maul est devenu l’un des plus populaires parmi les fans.

Depuis la sortie de La Menace fantôme, Dark Maul est revenu à de nombreuses reprises dans l’univers Star Wars. Outre ses apparitions dans des jeux vidéo ou autres comics, on a pu le retrouver à l’écran dans les séries animées The Clone Wars et Rebels. Il a également fait un caméo dans le film Solo : A Star Wars Story. Et une nouvelle qui va enthousiasmer les fans de ce personnage vient de tomber.

Le seigneur Sith au centre d’une nouvelle série animée !

Après n’avoir été qu’un personnage secondaire à chacune de ses apparitions à l’écran, Dark Maul va avoir sa propre série. L’annonce a été faite par Lucasfilm lors de la Star Wars Convention qui prend place en ce moment à Tokyo, avant d’être relayée par The Hollywood Reporter. La série sera intitulée Maul : Shadow Lord (que l’on pourrait traduire par Le Seigneur de l’ombre, même si le titre officiel en français n’a pas encore été dévoilé).

Selon des informations rapportées par IGN, cette nouvelle série prendra place environ un an après la fin de The Clone Wars. Elle racontera l’histoire de Dark Maul alors qu’il « échafaude un plan pour reconstruire son syndicat du crime sur une planète épargnée par l’Empire ». Le seigneur Sith devrait également y former une apprentie, issue du peuple des Twi’leks.

Sortie prévue pour 2026

Sam Witwer prêtera de nouveau sa voix à Dark Maul dans Shadow Lord. Il a déjà doublé le personnage dans The Clone Wars, Rebels et Solo. La nouvelle série sortira en 2026 sur Disney+. Mais Lucasfilm n’a pas encore communiqué de date plus précise.

D’ici-là, une autre série animée Star Wars sera dévoilée. Il s’agira de Tales of the Underworld, qui se concentrera sur deux autres méchants de cet univers. À savoir Asajj Ventress et Cad Bane. Le show sera visible à partir du 4 mai prochain sur Disney+.