Star Wars Clone Wars : focus sur la série méconnue de 2003 !

Avant « The Clone Wars » de George Lucas et Dave Filoni, il existe une autre série Star Wars intitulée « Clone Wars ». Maintenant que celle-ci est disponible sur Disney+, c’est le moment de faire un petit retour en arrière.

Star Wars Vintage

Disney+ vient de lancer une nouvelle catégorie sur sa plateforme de streaming. En effet, les fans de l’univers Star Wars vont être aux anges puisqu’une section Star Wars Vintage vient d’être mise à disposition des abonnés. Celle-ci permet aux spectateurs d’avoir accès à des produits Star Wars issus d’un autre temps. En effet, la catégorie en question réunie des productions des années 1980 avec notamment des téléfilms en version live comme La Caravane du Courage ou L’Aventure des Ewoks, et des séries animées comme Droïdes ou Ewoks. Mais ce qui nous intéresse davantage dans ce joli programme, c’est la série Clone Wars. Pas celle de 2008, mais bien celle de 2003, réalisée par Genndy Tartakovsky.

Clone Wars version old school

En effet, de 2003 à 2005, le cinéaste Genndy Tartakovsky, épaulé par Henry Gilroy et George Lucas lui-même, a réalisé une petite pépite méconnue de l’animation. Lui, qui a par la suite réalisé la saga Hôtel Transylvanie, a débuté sa carrière avec Star Wars : La Guerre des Clones. Composée de 25 épisodes, cette série permet de faire le lien entre les épisodes II et III de la saga. De la même manière que le The Clone Wars de 2008, cette série permet de combler les trous scénaristiques entre les deux films, et surtout de développer des personnages annexes.

Star Wars : Clone Wars ©LucasFilm

Portée par une animation vintage superbe, la série peut compter sur une base de fans fidèles et connaisseurs, qui ont pris plaisir à découvrir les aventures externes de nombreux Jedi. Ainsi, la série propose de suivre les aventures de Anakin et Obi-Wan évidemment, mais également de personnages comme Yoda, Mace Windu, Shaak Ti, Luminari Unduli, etc… Le show débute très peu de temps après les événements du deuxième film, pour se terminer sur l’enlèvement de Palpatine à Coruscant.

Pourquoi c’est absolument à voir ?

Et clairement, on vous conseille largement la série de Genndy Tartakovsky. Œuvre d’art à part entière, c’est une superbe proposition qui permet de s’engouffrer plus profondément dans l’univers Star Wars. Esthétiquement, c’est absolument renversant, l’animation est d’une beauté à couper le souffle. En termes d’écriture, c’est globalement très intelligent, et la série permet de développer des personnages secondaires mémorables. Et puis Genndy Tartakovsky offre des combats inoubliables. Difficile de passer à côté de la superbe rencontre entre Anakin et Ventress (pour sa première introduction). Une rixe impressionnante, qui joue sur les sons, les couleurs, le décor et les silences. C’est d’une créativité débordante, et mieux mis en scène que beaucoup des productions issues de l’univers Star Wars (films compris).

Star Wars : Clone Wars ©LucasFilm

Quant au général Grievous, il n’a tout simplement jamais été aussi magistral que dans cette série. Les fans du cyborg seront servis tant il en impose, tant il transpose un charisme débordant, tant il est d’une puissance physique écrasante. Cette série Clone Wars est donc tout simplement un petit monument de l’univers Star Wars. Une formidable proposition animée, une représentation magnifique du mythe, pour un rendu final théâtral et superbe à ne manquer sous aucun prétexte. Ça tombe bien puisque l'intégrale de cette série Clone Wars est disponible dès le 14 août sur Disney+ !