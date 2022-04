Star Wars : Disney vient d'annoncer une nouvelle série animée

LucasFilm et Disney viennent d'annoncer une toute nouvelle série Star Wars. Il s'agira d'un tout nouveau programme animé sous forme d'anthologie à la manière de « Star Wars Visions ». On en saura davantage lors de la Star Wars Celebration qui se déroulera à la fin du mois de mai.

Une nouvelle série animée Star Wars

Une toute nouvelle série animée a été annoncée par LucasFilm et Disney. Intitulée Star Wars : Tales of the Jedi, l'annonce de cette série a été confirmée par le site officiel Star Wars Celebration. Le site web de la convention Star Wars a en effet répertorié Tales of the Jedi dans le programme de l'événement Star Wars Celebration qui aura lieu du 26 au 29 mai 2022 en Californie. Un événement qui a lieu chaque année, et une réunion immanquable pour tous les fans de la galaxie lointaine, très lointaine, pendant laquelle les pontes de LucasFilm font de nombreuses annonces sur les prochains projets à venir.

Tales of the Jedi ©LucasFilm / Disney

La série aura même sa propre rubrique, le samedi 28 mai, animée par Amy Ratcliffe. L'occasion pour LucasFilm d'en dévoiler davantage sur cette série animée qui reste pour le moment très secrète. On sait également que le réalisateur phare de l'univers Star Wars, Dave Filoni, sera l'invité spécial de cette présentation de Tales of the Jedi. Ce qui laisse entendre que ce dernier jouera un rôle dans le développement de cette nouvelle série. Un choix logique puisqu'il a eu une implication cruciale dans les précédentes séries animées The Clone Wars, Rebels, Resistance et The Bad Batch.

Qu'est-ce qu'on sait de Tales of the Jedi ?

Pas grand chose pour le moment... Tales of the Jedi sera une série de courts-métrages animés sous forme d'une anthologie. C'est à dire qu'elle présentera des épisodes déconnectés des uns des autres. Un format qui est très à la mode en ce moment comme le prouvent des productions telles que Love, Death + Robots, The Boys : Diabolical ou encore Star Wars Visions. Pour le moment, on ne sait pas encore quand se situera cette série, ni quels personnages seront présentés. Mais le terme Jedi dans le titre suggère que la série pourrait se concentrer sur les histoires de maîtres Jedi plus ou moins célèbres. Il y a en tout cas matière à raconter des récits passionnants sur le passé de héros comme Yoda, Mace Windu ou encore Qui-Gon Jinn.