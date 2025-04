Star Wars : Hayden Christensen tease le retour de Dark Vador

Hayden Christensen entend bien retrouver un jour le costume de Dark Vador. L’acteur a affirmé qu’il souhaitait de nouveau avoir l’occasion d’incarner le méchant iconique, peut-être dans une histoire qui reprendrait juste après les événements de l’épisode III.

Hayden Christensen veut rejouer Dark Vador

Hayden Christensen est apparu pour la première fois dans le costume de Dark Vador en 2005 dans Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith. Et alors que l’on pensait ne plus le revoir dans son rôle le plus célèbre, il l’a finalement retrouvé de nombreuses années plus tard.

Dix-sept ans après la sortie de La Revanche des Sith, Hayden Christensen a remis le masque de Dark Vador dans la mini-série Obi-Wan Kenobi. Il y donnait de nouveau la réplique à Ewan McGregor, l’interprète du célèbre maître Jedi autrefois apprenti de Qui Gon-Jinn. Désormais, l’acteur canadien veut avoir l’occasion d’incarner de nouveau l’un des plus célèbres méchants du septième art.

Les événements après l’épisode III bientôt racontés à l’écran ?

La Star Wars Celebration se déroulait au Japon cette année. La célèbre convention liée à l’univers créée par George Lucas a récemment refermé ses portes. Avant cela, ComicBook.com a profité de cet événement pour demander à Hayden Christensen s’il rejouerait un jour Dark Vador. Et l’acteur a avoué qu’il espérait pouvoir reprendre ce rôle :

Il y a encore beaucoup de choses que l’on pourrait explorer avec Vador. Je pense au moment où on l’a laissé après l’épisode III, avec tout ce qu’il doit accepter maintenant qu’il est enfermé dans cette nouvelle version de lui-même. Il y a beaucoup d’histoires vraiment riches que l’on pourrait encore raconter. J’adore le personnage, et j’adorerais continuer de le jouer. Et donc, avec de la chance, on le reverra.

Une série de comics Marvel s’est déjà intéressée à cette période de la vie du seigneur Sith. Écrite par Charles Soule et sobrement intitulée Dark Vador, elle a été publiée en 2017, et compte 25 volumes. Elle révèle notamment les origines du sabre laser du personnage, ainsi que celles de sa forteresse sur Mustafar. Une partie de ces comics pourrait donc être un jour adaptée à l’écran.

Anakin reviendra dans la suite d’Ahsoka

Avant de potentiellement le revoir porter le costume de Dark Vador, Hayden Christensen sera de retour dans la peau d’Anakin. Lors de la Star Wars Celebration, l’acteur a confirmé qu’il reviendrait dans la saison 2 d’Ahsoka. Il n’a en revanche pas donné plus de détail sur ce retour.

Comme rapporté par ScreenRant, Dave Filoni, le créateur d’Ahsoka, a de son côté révélé que le tournage de la saison 2 de la série était sur le point de débuter. Si les nouveaux épisodes du show n’ont pas encore de date de sortie, ils devraient donc être diffusés en 2026 sur Disney+.