Star Wars : Jar Jar Binks dans la série sur Obi-Wan ?

Obi-Wan sera au cœur d'une série pour la plateforme Disney+, qui reviendra sur ce qu'il advient de lui entre les épisodes trois et quatre. Une rumeur laissait entendre que le mal aimé Jar Jar Binks pourrait apparaître dedans. Son interprète, Ahmed Best, donne son avis là-dessus.

On ne pense pas qu'il existe quelqu'un de plus détesté par les fans de Star Wars que Jar Jar Binks. Introduit dans La Menace fantôme, ce personnage issu d'Otoh Gunga n'a pas été apprécié pour sa portée comique très moyenne et pour le drôle de rôle qu'il joue par la suite dans l'intrigue. Alors, quand en début d'année on a vu naître une rumeur qui parlait de son retour dans la série sur Obi-Wan, on a vraiment eu du mal à croire que cette opération pouvait avoir lieu. Disney ferait là quelque chose de quasiment suicidaire en étant assuré de s'attirer la détestation des fans. À moins de faire l'ambitieux pari d'essayer de réhabiliter ce personnage avec un traitement plus intéressant. Néanmoins, rien ne confirmait qu'il allait revenir et l'interprète de Jar Jar Binks, Ahmed Best, enterre la rumeur avec des déclarations chez Jamie Stangroom :

Autant que je sache, non. On ne m'a pas demandé. Je ne sais juste pas. Pour être honnête, je pense que Jar Jar Binks est quelque chose dont Lucasfilm veut l'éloigner. Je ne vais pas espérer une apparition de Jar Jar dans Obi-Wan mais on ne sait jamais.

La rumeur Jar Jar Binks s'arrête là

Il est très bien placé pour savoir comment Jar Jar Binks n'est pas une priorité pour le studio avec ce qu'il a vécu. On rappelle que certains "fans" complètement idiots en sont venus à menacer de mort Ahmed Best et le garçon a vu le rêve se transformer en cauchemar, au point où il a envisagé de mettre fin à ses jours pour stopper ces nombreuses attaques. Compte tenu de cette terrible expérience, on ne voit pas comment il accepterait de reprendre le personnage, sachant qu'il risque de rouvrir une plaie qui a mis du temps à cicatriser.

Quant à la série Obi-Wan, en partant du principe qu'elle va suivre le personnage entre les deux premières trilogies, on ne voit pas ce que pourrait venir faire Jar Jar Binks là-dedans. C'est Joby Harold qui vient récemment d'être engagé pour écrire le scénario, après une première tentative de Hossein Amini jugée décevante.

Aucune date de diffusion n'est encore annoncée. Il faudra faire preuve de patience, le début de la production n'est pas attendue avant 2021.

