Star Wars : la série Obi-Wan utilisera la même technique d'effets spéciaux que The Mandalorian

La future série « Star Wars » centrée sur Obi-Wan Kenobi s’apprête à utiliser la même technologie que le précédent show « The Mandalorian ». Il s'agit de la création des effets spéciaux via l'utilisation de panneaux LED HD.

En octobre dernier, Disney et LucasFilm dévoilaient leur toute première série Star Wars live. Dirigée par Jon Favreau, The Mandalorian s'est avéré être un énorme succès critique et public. Tandis que la deuxième saison est attendue au mois d'octobre, les studios travaillent déjà sur de prochaines séries. Parmi elles, Obi-Wan Kenobi va avoir le droit à sa propre histoire. Ce show sera notamment l'occasion de voir le grand retour d'Ewan McGregor dans la peau d'Obi Wan Kenobi. L'acteur avait effectivement campé le Jedi dans la prélogie.

Obi-Wan dans les pas de The Mandalorian

Dans une récente interview avec ACE Universe, l'acteur Ewan McGregor a été interrogé sur la future série Obi-Wan. Même s'il est resté très évasif sur le contenu de l'intrigue, il a dévoilé quelques éléments du tournage. Il a ainsi confirmé que la production allait utiliser la même technologie que celle employée sur le tournage de The Mandalorian. Une technologie intitulée StageCraft qui permet de créer des décors superbes.

Je pense que je vais en profiter beaucoup plus. Les préquelles étaient toutes basées sur des écrans bleus et sur écrans verts. C'était difficile d'imaginer l'environnement. Mais de nos jours, je pense que les choses ont énormément évolué. Une grande partie de ce que vous verrez, on le verra également sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez regardé les coulisses de la série The Mandalorian, mais ils utiliseront cet écran incroyable.

StageCraft a été entièrement exploré dans un des épisodes Disney Gallery : The Mandalorian. C'est une mini-série documentaire sur les coulisses du show disponible sur la plateforme Disney +. Les fans ont ainsi pu découvrir le procédé de cette nouvelle technologie. Un processus d'ailleurs assez simple. Au lieu d'utiliser des fonds verts, la production a tourné dans un énorme studio entièrement recouvert de panneaux LED HD. 6 mètres de hauteur sur 22 mètre de longueur, formant ainsi un arc de cercle de 270°, avec également un écran au plafond, le tout recouvert de ces panneaux LED. Tout est modulable pour ainsi créer des décors à profusion.

On ne sait pas encore grand chose de la série Obi-Wan. Elle sera dirigée par Deborah Chow. Ewan McGregor reprendra son rôle dans une intrigue qui se déroulera huit ans après les événements de La Revanche des Sith. Ainsi, le Jedi devrait sans aucun doute être sur Tatooine en train de surveiller le jeune Luke. Peut-être que Dark Vador sera également de la partie, de même que Palpatine. Il est également possible que le show explore sa confrontation avec le puissant Dark Maul. Un combat raconté dans la série Star Wars Rebels. Surtout que le retour de ce puissant Sith a été confirmé dans Solo : A Star Wars Story.