Star Wars : la série sur Cassian Andor a deux nouvelles recrues

Star Wars est revenu dans l'actualité avec la diffusion en France de "The Mandalorian" sur Disney+. D'autres séries dans cet univers sont en préparation. Celle sur Cassian Andor, qui se déroulera avant "Rogue One", vient de recruter deux acteurs supplémentaires.

L'avenir de la marque Star Wars au cinéma est très incertain. Lucasfilm ne communique pas encore trop sur ce qui se prépare et on se demande même s'ils savent où ils vont. Heureusement, Disney+ est un terrain de jeu qui peut permettre de satisfaire les fans qui ont trop souvent été déçus dernièrement. The Mandalorian a ouvert les hostilités sur le petit écran en nous conviant à une aventure qui est à découvrir en ce moment en France. Si les autres séries sont de ce calibre ou encore meilleures, on signe sur le champ. Parmi les programmes connus, le premier racontera ce qu'il advient d'Obi-Wan entre les épisodes 3 et 4, puis la seconde reprendre le personnage de Cassian Andor pour revenir sur les événements avant Rogue One. À cette occasion, nous allons découvrir qui il était avant de rejoindre l'Alliance rebelle et les débuts de cette coalition.

Deux acteurs rejoignent la série sur Cassian Andor

Variety rapporte que deux acteurs sont quasiment à bord. Le suédois Stellan Skarsgård et Kyle Soller sont dans la phase finale des négociations. Aucun obstacle ne devrait perturber leur future participation au projet. Si le second n'est pas très connu et ne peut pas mettre en avant un gros passif dans l'industrie, le premier est très installé. Autant visible dans des grosses productions que dans des propositions plus exigeantes (on l'a vu chez Lars von Trier), il a brillé dans l'incroyable série Chernobyl l'année dernière - une prestation qui lui a permis de s'emparer d'un Golden Globe. Il semble s'être mis dans une tendance science-fiction en ce moment, puisqu'il a participé au tant attendu Dune de Denis Villeneuve.

Rien n'est encore annoncé sur l'identité des personnages qu'ils vont incarner. Ce préquel à Rogue One est encore très mystérieux concernant son contenu. Il est décrit comme un "thriller d'espionnage" mais c'est trop peu pour se prononcer. Cette série Star Wars devait entamer sa production en juin prochain jusqu'à que le coronavirus ne provoque un retard. Pas suffisamment pour empêcher une diffusion en 2021 sur Disney+. Stephen Schiff travaille comme showrunner sur le programme et seul Tony Gilroy, co-scénariste de Rogue One, est annoncé à la réalisation de plusieurs épisodes.