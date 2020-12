Star Wars : la série sur Lando est officielle

Lucasfilm a annoncé la couleur lors de l'Investor Day : on va manger du Star Wars à toutes les sauces dans les prochaines années. Parmi tous les projets annoncés, nous avons découvert que Lando Calrissian serait au centre d'une série sur Disney+.

Lando part à l'aventure en solo

Environ une dizaine de séries Star Wars. C'est ce qui nous attend à l'avenir sur Disney+. Un programme riche, qui démontre que le studio ne blague pas avec sa plateforme et compte exploiter à fond ses marques préférées. On aura eu un très large aperçu de ce qui nous attend lors de l'Investor Day 2020 qui fait tant parler. Une série Lando a enfin été officialisée, après une longue période où le projet était surtout une rumeur qui traînait à Hollywood. Le personnage a eu un retour au premier plan ces derniers années, avec le film Solo : A Star Wars Story puis dans L'Ascension de Skywalker.

S'attarder sur un Lando vieillissant n'aurait pas un très grand intérêt pour le public. Mais une version rajeunie a du sens, surtout depuis qu'on a découvert Donald Glover dans le rôle. Il est l'une des satisfactions du spin-off sur Han Solo et était tout simplement prioritaire en cas de projet sur Lando. Cet été, on a pu entendre qu'une série était sur le feu. Mais on connaît ces rumeurs en provenance de médias américains plus ou moins fiables. Vous savez autant que nous qu'on entend parfois des fakes qui sortent de nulle part.

Solo: A Star Wars Story ©LucasFilm

Avec ou sans Donald Glover ?

La grande baronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, s'est simplement contentée d'annoncer que la série était en préparation sans rien préciser de plus. Laissant ainsi planer un doute sur l'identité de l'acteur qui aura le rôle principal. À ce stade, il peut autant être confié à un Donald Glover qu'à quelqu'un d'autre. Les chances de voir Billy Dee Williams s'en emparer sont quasiment nulles, ce dernier grimpant désormais à 83 ans. Le positionnement de la série dans la timeline reste aussi une interrogation majeure. Arrive-t-elle avant ou après la rencontre avec Han Solo ? Si, dans l'idée, le personnage est pris à un moment où il reste assez jeune, le scénario doit logiquement se passer avant Un Nouvel Espoir.

Le projet n'est encore qu'à un stade peu avancé de son développement, ce qui explique que des annonces plus conséquentes n'ont pas été faites. Justin Simien a été engagé pour se charger de cette tâche. Nous ne risquons pas de la voir rapidement, une arrivée sur Disney+ peut être estimée en 2022 ou 2023. Comme pour les autres titres, un logo a été dévoilé :