Star Wars : la série The Acolyte sur les Sith a trouvé son actrice principale

La future série "Star Wars" de Disney+, titrée "The Acolyte", aurait trouvé son actrice principale. Le show s'intéressera à une apprentie Sith à la fin de l'ère de la Haute République.

The Acolyte : c'est quoi cette série Star Wars ?

L'univers de Star Wars continue de se développer sur Disney+ avec des séries. Après The Mandalorian, on aura prochainement Le Livre de Boba Fett (29 décembre) et on attend avec impatience la série Obi-Wan Kenobi ainsi qu'Andor, le préquel de Rogue One : A Star Wars Story. Mais un autre projet mystérieux est en train de se monter : The Acolyte.

Dark Maul (Ray Park) - Star Wars épisode 1 : La Menace fantôme ©Lucasfilm Ltd.

La série créée par Leslye Headlan (Poupée russe) est annoncée comme un thriller avec des éléments d'arts martiaux. L'intrigue se déroulera à la fin de l'ère de la Haute République (soit des centaines d'années avant La Menace Fantôme). Une période durant laquelle l'Ordre Jedi domine tandis que les Sith suivent la règle des "deux". Ainsi, plus de deux Sith ne peuvent exister en même temps. Un maître et son élève. Comme l'indique le titre de la série, The Acolyte suivra justement un apprenti Sith. Un choix audacieux et forcément intrigant.

Découvrez l'héroïne de la série

Variety annonce que la production de The Acolyte se poursuit et avance bien. En effet, d'après le média américain une actrice serait en discussion pour porter le show. Il s'agit d'Amandla Stenberg. La comédienne était d'abord apparue dans la saga Hunger Games dans le rôle de Rue. Plus récemment, elle tenait l'un des premiers rôles du film fantastique Darkest Minds (2018) avant d'être au premier plan du film dramatique The Hate U Give (2019).

La comédienne commence à enchaîner les beaux projets. Ainsi, après avoir joué Julie dans The Eddy (la série de Damien Chazelle) elle restera sur le petit écran avec la série Star Wars. Nul doute que The Acolyte lui offrira un coup de projecteur supplémentaire. Du côté de son personnage, rien n'a été précisé pour le moment. On devrait avoir plus d'éléments dans les mois qui viennent. La série est attendue pour 2023 sur Disney+.