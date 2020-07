Star Wars : Lando Calrissian de retour pour une série Disney+ ?

L'avenir de Star Wars se joue maintenant sur Disney+ en plus des habituels films pour le cinéma. Une rumeur toute fraîche annonce que la plateforme pourrait accueillir un programme construit autour de Lando Calrissian, avec Donald Glover qui serait susceptible de reprendre le rôle.

Lando enfin au centre de l'attention ?

Apparu dans la toute première trilogie sous les traits de Billy Dee Williams, le personnage de Lando Calrissian est bien connu des fans de Star Wars. Il est même revenu dans L'Ascension de Skywalker pour quelques apparitions auprès de la nouvelle génération. Avant ça, on a pu l'apercevoir dans le spin-off Solo : A Star Wars Story, où Donald Glover lui a donné vie dans une version plus jeune. On rappellera, pour poser le personnage, qu'il est le propriétaire du Faucon millénium avant que Solo ne le prenne, et qu'il a joué un rôle déterminant dans Le Retour du Jedi, en participant au combat contre la seconde Étoile de la Mort.

Une grosse rumeur vient de naître sur Lando, après les déclarations de Noah Outlaw sur le podcast Kessel Run Transmissions qu'il anime. D'après lui, il serait dans la capacité de dire qu'une série live avec Donald Glover dans le rôle serait en préparation. Le compère du présentateur, Jordan Maison, annonce quant à lui que Billy Dee Williams aurait également une chance de faire une apparition. Si ce programme était entièrement centré sur Lando, le retour des deux aurait du sens afin d'explorer le passé et le présent. Évidemment, comme toute rumeur, il faut la prendre avec des pincettes car rien n'a été annoncé par le studio.

Doit-on croire à la rumeur ?

Difficile de parler avec certitude quand les sources demeurent aussi restreintes. Dans l'idée, la démarche ne nous surprendrait pas totalement. Les séries annoncées pour le moment, que ce soit celle sur Cassian Andor ou celle sur Obi-Wan, se rattachent toutes à la mythologie déjà connue. The Mandalorian a essayé de se démarquer un peu mais, là aussi, la trame reste ancrée dans le contexte des trilogies. On peut donc se dire que Lando pourrait très bien avoir son propre show ou, sans aller jusque-là, apparaître dans un programme qui a un sujet principal différent. Une suite de Solo ne semble pas prévue mais les éléments montrés dedans pourraient servir lors d'une déclinaison pour le petit écran, comme ça a été le cas avec Rogue One.