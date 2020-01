Star Wars Rebels : bientôt une suite pour la série d’animation ?

Vous avez aimé ? Partagez :

On pensait que la série d’animation « Star Wars Rebels » était terminée avec la quatrième saison. Les fans seront sûrement heureux d’apprendre qu’une suite serait apparemment en préparation pour une diffusion sur l’inévitable plateforme Disney+.

Star Wars ce n’est pas simplement les trilogies au cinéma. Un univers entier existe, avec des séries animées, des livres, des comics ou encore des jeux vidéo. En 2018, Star Wars Rebels a pris fin avec la quatrième saison. La série devait normalement s’arrêter ici, et ce alors que sa fin laissait la porte ouverte à une suite. Sans entrer longuement dans les détails, le dernier épisode s’achevait sur un saut dans le temps dans lequel on pouvait voir Sabine et Ahsoka Tano à la recherche d’Ezra. Où était passé le garçon ? On aurait aimé que cette question trouve une réponse avec une saison 5. Et c’est justement ce qui serait plus ou moins sur le point d’arriver !

La suite de Star Wars Rebels arrivera peut-être cette année

À en croire Corey Van Dyke dans le podcast Kessel Run Transmissions, une suite serait en préparation à l’heure actuelle ! Difficile d’en parler car Lucasfilm n’a pas encore officialisé le projet. Mais on se doute que ces épisodes devraient normalement se dérouler après les événements de la saison 4. Le travail aurait bien avancé en coulisses puisqu’on peut apprendre que cette suite pourrait arriver cette année – néanmoins, rien n’indique encore qu’elle sortira sous le titre de Star Wars Rebels. Ce qui ferait que la licence sera doublement présente sur Disney+ durant les douze prochains mois, car la saison 2 de The Mandalorian a déjà été annoncée pour 2020. Pour le moment, Lucasfilm misait surtout sur le live pour ses programmes mais on savait que tôt ou tard l’animation allait aussi se faire une place sur Disney+. Dave Filoni, omniprésent dans tout ce qui touche à l’animation chez Star Wars, serait évidemment de la partie.

Pour situer Star Wars Rebels, si vous ne connaissez pas, la série se déroule entre les épisodes 3 et 4, en racontant la naissance d’un mouvement de rébellion contre l’emprise de l’Empire sur la Galaxie. On restait donc assez rattachés à la grande histoire de Star Wars mais en allant dans des recoins méconnus. On y découvrait ainsi des lieux rafraîchissants et des nouveaux personnages. La série avait ses défauts mais permettait d’apporter des compléments sympathiques à l’univers.