Star Wars : la série sur l’Empire se dévoile

Après avoir développé les histoires d’Ahsoka Tano et du Comte Dooku, Dave Filoni a choisi de s’intéresser à Morgan Elsbeth et Barriss Offee à travers "Tales of the Empire".

Après Tales of the Jedi, Tales of the Empire arrive

À partir d’octobre 2022, les fans de Star Wars ont pu découvrir sur Disney+ une nouvelle série : Tales of the Jedi. Celle-ci se présentait sous une forme originale. Elle proposait ainsi six courts-métrages d’animation de 10 à 15 minutes, racontant des histoires inédites dans l’univers créé par George Lucas. Et Disney dévoilera bientôt de nouveaux épisodes suivant ce même concept avec Tales of the Empire.

Ce qui est considéré comme la deuxième saison de Tales of the Jedi adoptera cette fois le point-de-vue de l’Empire. Alors que la première suivait Ahsoka Tano et le Compte Dooku, cette deuxième saison s’intéressera cette fois à Morgan Elsbeth et Barriss Offee. Deux personnages présents respectivement dans les séries Ahsoka et The Clone Wars, que l’on peut voir en action dans la bande-annonce de Tales of the Empire.

Morgan Elsbeth et Barriss Offee au centre des nouveaux épisodes

Mises en ligne par Disney, les premières images de cette nouvelle série promettent de nous faire découvrir comment Morgan Elsbeth a survécu à l’attaque ayant conduit à la mort de son peuple. Et comment elle compte se venger. En ce qui concerne Barriss Offee, les nouveaux épisodes raconteront comment elle a été formée pour devenir Inquisitrice de l’Empire. On verra donc comment elle aussi a basculé du côté obscur après avoir été une Jedi.

Avec ces nouveaux épisodes, les fans de Star Wars pourront donc en savoir plus sur des personnages n’ayant eu que des seconds rôles dans les séries dans lesquelles ils sont pour le moment apparus. Une idée qui devrait donc leur plaire, et qu’ils doivent une nouvelle fois à Dave Filoni, puisque c’est lui qui a créé Tales of the Empire.

Une sortie dans quelques semaines

Les six épisodes de cette nouvelle série arriveront sur Disney+ le 4 mai prochain. Après cela, l’univers de Star Wars continuera de s’étendre cette année.

The Acolyte, nouvelle série cette fois filmée en live action, sera la prochaine à venir étoffer l’univers créé par George Lucas. Elle sortira le 4 juin. Également en live action, Skeleton Crew est aussi attendue pour cette année, mais n’a pas encore de date de sortie précise.