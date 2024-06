La star de la nouvelle série Star Wars joue un des plus beaux thèmes de la saga et c'est magnifique !

Amandla Stenberg de "The Acolyte" n'est pas qu'une excellente actrice, c'est aussi une violoniste talentueuse. Elle l'a prouvé en reprenant un célèbre thème musical de Star Wars imaginé par John Williams.

Amandla Stenberg, actrice et joueuse de violon

La saga Star Wars ne serait pas ce qu'elle est sans ses musiques composées par John Williams. Certains des thèmes musicaux sont parmi les plus célèbres de l'histoire du cinéma et depuis longtemps ancrés dans la culture populaire. Que ce soit le thème principal de la franchise qu'on entend dès le générique de début des films, la Marche Impériale associée à Dark Vador ou encore le thème d'Anakin et Padmé (Across The Stars), sans oublier l'épique Duel of the Fates. Chacun aura son préféré, mais il faut bien admettre que tous ces morceaux donnent des frissons. D'autant plus lorsqu'ils sont revisités comme a pu le faire Amandla Stenberg, la star de la série The Acolyte.

En plus de porter le show de Disney+, la comédienne a pu partager ses talents de violoniste. Un instrument qu'elle maîtrise depuis longtemps, ayant commencé depuis l'école élémentaire. Comme elle l'expliquait dans un post sur son compte Instagram, l'actrice a préféré arrêter lorsqu'elle avait 12 ans car la compétition commençait à prendre le dessus sur l'aspect ludique. Ce n'est que des années plus tard qu'elle trouva l'instrument de son grand-père et décida de s'en servir.

La comédienne joue un célèbre thème de Star Wars

À l'occasion de la sortie de The Acolyte sur Disney+, la production est parvenue à convaincre John Williams de fournir à Amandla Stenberg un arrangement au violon de l'iconique thème de la Force. La comédienne s'est donc entraînée à jouer cette partition jusqu'à maîtriser parfaitement le morceau. Le moment a été immortalisé dans une vidéo promotionnelle publiée sur Youtube. On vous laisse découvrir ci-dessous le résultat assez impressionnant :

Toujours pour promouvoir la série Star Wars, Amandla Stenberg a ensuite assuré une performance en directe dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. C'est cette fois accompagnée par les musiciens de l'émission qu'elle a impressionné l'audience et créé quelques frissons.

Star Wars : The Acolyte est actuellement disponible sur Disney+.

