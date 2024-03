Star Wars : les Jedi se font tuer dans la bande-annonce de la prochaine série The Acolyte

Disney+ a dévoilé la première bande-annonce de "The Acolyte", la prochaine série Star Wars qui se déroulera loin dans le passé, durant la période de la Haute République.

The Acolyte : la bande-annonce est là !

The Acolyte est un projet de l'univers Star Wars qu'on attend depuis un moment. Annoncé dès 2020, le show a attiré notre attention par son choix de s'éloigner des dernières productions de Disney+. Entre The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor ou encore Ahsoka, on était jusqu'à présent plutôt en terrain connu. Mais The Acolyte mise sur une vraie nouveauté avec des personnages originaux et une intrigue qui se déroule lors de la Haute République. Soit plus de deux siècles avant la Bataille de Yavin (Un nouvel espoir), donc bien avant ce qu'ont montré les films Star Wars jusqu'à présent.

Cela ne veut pas dire que la création de Leslye Headland sera une réussite. Mais au moins, il y aura une certaine surprise devant. Une surprise qu'on ressent dès la première bande-annonce (vidéo en une d'article) dévoilée par Disney+. Car jusqu'à présent, la plateforme n'avait rien montré du show. Les premiers instants de la vidéo montrent un Jedi enseigner à de jeunes Padawans. Mais en parallèle, un mystérieux personnage se rend dans un établissement pour assassiner une autre Jedi interprétée par Carrie-Anne Moss.

Mais on apprend ainsi que des Jedi se font tuer. Inimaginables à cette période de l'univers Star Wars, puisque les principaux concernés n'ont visiblement pas conscience qu'ils sont traqués par un Sith. Sans trop en montrer, la bande-annonce place bien le récit et l'ambiance de The Acolyte.

Quand sortira la série Star Wars ?

En plus de cette bande-annonce, la date de diffusion de The Acolyte avait été dévoilée la veille avec un premier poster particulièrement réussi. C'est donc le 5 juin qu'on pourra découvrir cette nouvelle série Star Wars sur Disney+. Amandla Stenberg devrait être la principale antagoniste. Tandis que Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson ou encore Charlie Barnett complètent ce casting.