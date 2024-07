Star Wars The Acolyte : cette nouvelle théorie sur les origines du Sith après l'épisode 6

Disney+ a mis en ligne l'épisode 6 de "Star Wars The Acolyte". Un épisode qui fait de nouvelles révélations sur le passé de Qimir et sous-entend un lien fort entre le Sith et la Jedi Vernestra Rwoh.

L'épisode 5 de Star Wars The Acolyte a fait fort en proposant tout du long un combat entre l'antagoniste de la série, et les Jedi menés par Maître Sol (Lee Jung-jae). L'épisode a permis de révéler le vrai visage du Sith, celui de Qimir (Manny Jacinto), et a vu la quasi-totalité des Jedi se faire tuer. Après cela, Mae est repartie avec Sol en se faisant passer pour sa sœur Osha, qui de son côté a été récupérée par Qimir. Un échange dont on attendait de voir les conséquences avec l'épisode 6, qui s'est avéré beaucoup plus moue que le précédent. Logique puisque, après le combat, quelques explications étaient attendues...

Ainsi, on a vu un Sol au plus mal suite à la mort de ses compagnons. Au bout du rouleau, il ne se rend pas compte que Mae a pris la place d'Osha. Ce n'est qu'après une conversation avec elle sur ce qu'il s'est passé sur Brendok, que le Jedi comprend la supercherie. Néanmoins, tout porte à croire que Sol n'a pas dit toute la vérité à Osha sur cet événement. Et son départ avant que les secours menés par Vernestra Rwoh n'arrivent est d'autant plus louche.

En parallèle, on retrouve Osha qui se réveille dans le repère de Qimir sur une île isolée. On ne tarde pas à comprendre les intentions du Sith, qui compte la faire basculer du côté obscure pour qu'elle devienne son Acolyte. Ses mots parviennent à la toucher, et lorsqu'elle enfile son masque en cortosis, le pire est à prévoir.

Le passé de Qimir lié à Vernestra Rwoh

Au milieu de tout cela, un détail a fait tilter les fans les plus attentifs. Durant l'épisode, Qimir montre une imposante cicatrice au dos et laisse sous-entendre que le responsable pourrait être un Jedi. Dans l'épisode 5 de Star Wars The Acolyte, il avait fait une remarque à Sol sur les Jedi qui attaqueraient leurs adversaires dans leur dos. Cependant, la personne qui est à l'origine de cette marque pourrait être plutôt Vernestra Rwoh. En effet, cette dernière a enfin sorti son sabre pour découper une créature. L'occasion de montrer cette arme particulière qui s'apparente à un fouet laser - vu pour la première fois dans une œuvre de Star Wars en live action.

Son utilisation est clairement anecdotique dans cet épisode. Par contre, en voyant le dos de Qimir, la forme de sa cicatrice fait penser à un fouet. Difficile alors de ne pas relier les deux éléments. Pour certains spectateurs, il est désormais évident que la Jedi et l'antagoniste de la série se connaissent.

Qimir serait un ancien Padawan qui a quitté le temple Jedi il y a très longtemps, après avoir été rejeté par Vernestra Rwoh. On peut aussi se poser des questions sur cette dernière, sur les raisons de ce rejet et de ces marques laissées dans le dos de Qimir, si toute cette hypothèse vient à se confirmer. Réponse, peut-être, le 10 juillet avec l'épisode 7 de Star Wars The Acolyte sur Disney+.

