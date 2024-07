The Acolyte : une saison 2 est-elle prévue pour la série Star Wars ?

La fin de la saison 1 de "Star Wars : The Acolyte" laisse en suspens plusieurs éléments détaillés dans cet article. Peut-on espérer avoir des réponses dans une saison 2 ? Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode final.

Résumé du final de Star Wars The Acolyte

Star Wars The Acolyte s'est conclue ce 17 juillet sur Disney+, après un huitième épisode encore riche en rebondissements. Un final plus long que les précédents chapitres et qui a vu les principaux protagonistes se retrouver là où tout avait commencé, sur la planète Brendok. Des années auparavant, l'intervention des Jedi et le feu lancé par Mae ont provoqué la mort des sorcières. De retour sur les lieux du drame, Sol a d'abord dû affronter Qimir dans un combat très bien chorégraphie. Et alors qu'il prenait le dessus sur le Sith, Mae est intervenue à son tour pour désarmer Sol. Elle est ensuite parvenue à le faire avouer qu'il a tué sa mère. Une révélation faite devant Osha, qui laisse alors parler sa colère et tue le Maitre Jedi en utilisant la Force.

Star Wars The Acolyte ©Disney+

On comprend ainsi que The Acolyte portait surtout sur le basculement d'Osha du côté obscur. Cette dernière, qui a été créée avec Mae par la Force (comme Anakin), pourrait bien devenir une Sith par la suite. Car oui, une saison 2 pourrait voir le jour. Outre des éléments laissés en suspens et un dernier plan qui ouvre clairement à une suite, la créatrice Leslye Headland a confirmé que The Acolyte n'était pas conçue comme une mini-série et que de nouveaux épisodes étaient envisagés.

Une saison 2 qui n'est pas encore écrite

C'est dans une interview donnée à EW que Leslye Headland a expliqué avoir voulu offrir "une résolution satisfaisante" au public, tout en mettant en place des éléments que les spectateurs et les spectatrices voudront voir développés dans une saison 2.

Il ne fallait pas laisser une histoire trop fermée comme Obi-Wan Kenobi ou une mini-série. Je pense qu'il y a suffisamment de choses dans les derniers épisodes auxquelles on voudrait avoir des réponses.

Pour le moment, Disney+ n'a pas confirmé une saison 2 de The Acolyte. De plus, Leslye Headland n'a pas commencé à écrire la suite. Cette dernière se disant assez fatiguée et préférant attendre de recevoir une commande officielle de la production.

Il y a quatre ou cinq mystères et points d'intrigue majeurs qui doivent être abordés dans la saison 2. Mais tant que nous n'aurons pas de renouvellement officiel, je ne veux pas rester bloquée dans cet univers. (...) J'ai hâte de travailler dessus, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait.

Des réponses attendues sur Dark Plagueis

En cas de saison 2, il faudra donc patienter avant de découvrir la suite. Mais on espère que Disney+ ne tardera pas trop à donner son feu vert, car des éléments importants ont été introduits dans le final de la série Star Wars. D'abord avec la présence d'une créature étrange qui observe au loin Osha et Qimir. Officiellement, on ne sait pas de qui il s'agit. Mais la théorie la plus crédible est qu'il s'agirait de Dark Plagueis, le Seigneur Sith, maître de Dark Sidious. C'est dans La Revanche des Sith qu'on entendait parler de lui, lorsque Palpatine révèle à Anakin que le Sith est parvenu à manipuler les midi-chloriens pour créer la vie. On peut imaginer que Dark Plagueis s'est donc approprié la technique des sorcières qui ont créé Mae et Osha.

Enfin, outre la confirmation que Qimir était bien le Padawan de Vernestra Rwoh, la fin de The Acolyte a osé introduire Yoda. C'est le tout dernier plan de la série qui le montre de dos et le présente comme le maître de Vernestra Rwoh. En cas de saison 2, on peut espérer que le célèbre Jedi soit grandement impliqué. Mais attention, car jusqu'à présent, les Jedi qui ont survécu n'ont pas connaissance des Sith. Or dans la prélogie, le conseil Jedi découvrait leur existence... À voir comment Leslye Headland parviendra à garder tout cela cohérent.

Star Wars The Acolyte est disponible sur Disney+.

