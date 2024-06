"Vous aviez de l’or entre les mains" : les fans de Star Wars s'énervent devant l'ép 1 de The Acolyte

Après avoir dévoilé les deux premiers épisodes de "The Acolyte", Disney+ s'est attiré les foudres de certains fans Star Wars qui n'ont pas apprécié un choix audacieux. Attention, cet article comporte des SPOILERS sur ce début de saison.

The Acolyte : une série Star Wars plutôt audacieuse

Après une longue attente, Disney+ a enfin lancé The Acolyte, sa nouvelle série live action Star Wars. Le show se déroule à l'ère de la Haute République, un siècle avant les événements des films. Une période de paix où les Jedi ne sont pas inquiétés. Jusqu'à ce qu'une tueuse s'en prenne à eux, suivant les directives d'un ennemi mystérieux. La plateforme de streaming a dévoilé les deux premiers épisodes, qui comportent leur lot de rebondissements.

On a ainsi pu découvrir Mae et Osha, deux sœurs jumelles incarnées par Amandla Stenberg. Celle-ci ont grandi en étant séparées. Et si Osha a d'abord suivi les enseignements Jedi avant de devenir mécanicienne, Mae a eu un tout autre parcours et sa volonté de se venger d'une tragédie du passé n'a fait que grandir. Accompagnée de Sol (Lee Jung-jae), son ancien maître, et des Jedi Jecki (Dafne Keen) et Yord (Charlie Barnett), Osha, après avoir été soupçonnée d'avoir commis les crimes de sa sœur, va tout faire pour la retrouver avant qu'elle ne commette d'autres meurtres.

Car oui, dès le premier épisode, The Acolyte a surpris tout le monde en éliminant un personnage très attendu par les fans. Il s'agit de Maître Indara, que joue Carrie-Anne Moss. L'actrice emblématique de la saga Matrix semblait avoir un rôle important dans la série Star Wars. Mais la créatrice Leslye Headland lui a réservé un sort tragique dès les premières minutes. Une décision qui n'a pas plu à tout le monde.

Le destin de Carrie-Anne Moss passe mal

Comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, et notamment sur X (anciennement Twitter), les réactions ont été immédiates après la mise en ligne des deux épisodes de The Acolyte. Certains ont fait l'éloge de ce début de saison, appréciant le style de la série Star Wars. Mais pour d'autres, la disparition de Carrie-Anne Moss passe mal.

Je suis désolé, mais vous avez tué Carrie-Anne Moss dans le premier épisode !? J'ai déjà perdu tout intérêt.

Keanu Reeves ferait mieux de se présenter pour venger la mort de Carrie-Anne Moss.

Comment pouvez-vous faire la promotion sur Carrie-Anne Moss et la tuer 5 minutes après le début de la série ?

Je dois reconnaître le mérite d'avoir au moins surpris avec ce qui arrive à Carrie-Anne Moss… Dommage cependant, j'aurais aimé en voir plus d'elle.

Les explications de la créatrice

Leslye Headland a justifié son choix de tuer Indara aussi vite, en expliquant à EW qu'elle avait voulu "créer une ouverture froide qui choque l'audience". La créatrice a d'ailleurs pris en exemple la série Breaking Bad.

Je ne veux pas me comparer à Vince Gilligan, mais la scène d'ouverture de Breaking Bad est l'une des meilleures de tous les temps. Chaque fois que je m'assois pour écrire quelque chose, je me dis : "Je ne pourrai pas faire mieux, mais dans ma série, quelle est la version de cette ouverture ?" J'ai eu l'impression que le mieux que je pouvais faire était de tuer Carrie-Anne Moss. C'était le glaçage de Trinity et le fait que tout le monde se dise : "Pardon ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ?".

Malgré l'agacement de certains, The Acolyte a été plutôt bien reçue pour l'instant par la presse, avec 88% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Nous avons, nous aussi, été convaincus par les 4 premiers épisodes mis à disposition de la presse. Par contre, il faudra voir si le public parvient à rester accroché sur la longueur. Au moment où nous écrivons ces lignes, la série Star Wars n'a que 46% d'avis positifs de la part du public. Un score obtenu à partir de seulement quelques centaines de comptes pour le moment. Enfin, pour les fans de Carrie-Ann Moss, sachez que la comédienne n'apparaît pas uniquement dans le début de la série, mais également dans des flashbacks importants.

