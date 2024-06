Star Wars : et si le mystérieux Sith dans The Acolyte était (SPOILER) ?

Alors que l'épisode 4 de "Star Wars : The Acolyte" est disponible sur Disney+, l'identité du Sith intrigue. Voici plusieurs hypothèses à ce sujet. Attention, cet article comporte des spoilers sur l'épisode 4.

The Acolyte : un ennemi puissant se révèle dans l'épisode 4

Disney+ a lancé une nouvelle série Star Wars : The Acolyte. Un programme qui se déroule bien avant les films de la saga, à l'ère de la Haute République. Si le grand publique n'a sûrement jamais entendu parler de cette période, les fans les plus impliqués en connaissent certains éléments grâce à des romans. On retrouve ainsi certains personnages qui ne sont pas totalement inédits dans l'univers Star Wars, comme la Maître Jedi Vernestra, interprétée pour l'occasion par Rebecca Henderson. D'autres sont introduits pour la première fois, comme Oshae et Mae, deux sœurs jumelles incarnées par Amandla Stenberg, au premier plan de la série avec Maître Sol (Lee Jung-jae).

Quatre épisodes ont été diffusés jusqu'à présent sur Disney+. Un début de saison qui a permis de présenter les personnages principaux et les motivations de Mae, qui est parvenue à assassiner deux Jedi, et ne compte pas en rester là. Du moins, jusqu'à la fin de cet épisode 4. Car après celui-ci, le récit pourrait être bouleversé. Mae a semblé prête à se rendre et à payer pour ses crimes. Sauf que le Sith qui la manipulait et la forçait à agir de la sorte avait un tour d'avance.

Ainsi, lorsqu'elle se réfugie chez Kelnacca, elle découvre que le Maître Jedi a déjà été éliminé. Arrivent alors Maître Sol, accompagné des jeunes Jedi et d'Oshae qui poursuivent Mae depuis un moment. C'est à cet instant que le fameux Sith derrière tout cela se décide à se montrer. L'épisode 4 se termine sur un véritable cliffhanger alors que l'antagoniste vient de donner un aperçu de sa puissance...

Star Wars The Acolyte ©Disney+

Un Sith déjà vu dans la série Star Wars ?

En attendant la suite de The Acolyte, la question que tout le monde se pose est : qui est ce Sith ? Avec son accoutrement, il est impossible de connaître sa véritable identité pour l'instant. Néanmoins, plusieurs théories ont déjà vu le jour. La première qui a été avancée par certains est qu'il s'agirait en fait de Qimir, le contrebandier qui aide Mae dans sa quête de vengeance. Sous ses airs de personnage assez faible et pas très rusé, il pourrait en réalité être un grand manipulateur. Et étant donné qu'il disparait peu de temps avant ces événements de la fin de l'épisode 4, cette option reste possible, mais serait d'après nous assez décevante.

L'hypothèse Abeloth

À la place, une autre théorie plus intéressante serait que ce Sith soit Abeloth, une créature issue de l'univers Legends. Il s'agit d'une entité qui se nourrit du côté obscur et qui a acquis des pouvoirs puissants grâce à des sources d'énergie mystiques : la Fontaine de Puissance et le Puits d'Éternité. Anciennement humaine, elle est devenue cet être capable de changer de forme. Mais dans plusieurs représentations, on peut la voir avec une imposante mâchoire. C'est justement cette dentition atypique qu'on remarque en premier sur le masque du Sith de The Acolyte, et qui nous fait penser à Abeloth. De plus, cette entité a déjà été évoquée sur Disney+, dans la série Ahsoka.

Abeloth

Enfin, il y a aussi la possibilité que le Sith de The Acolyte tire ses origines d'un des meilleurs jeux vidéo Star Wars : Knights of the Old Republic. Principalement parce que Leslye Headland, la créatrice de la série, a révélé vouloir en proposer une version live action. Preuve qu'elle connaît et aime cet univers. Rappelons néanmoins que le jeu se déroule plusieurs milliers d'années avant The Acolyte, et implique les Sith Dark Malak et Dark Revan. Faire un lien entre la série et le jeu vidéo ne serait pas évident. Mais si c'est le cas, cela traduirait d'une réelle ambition de la part de Leslye Headland.

Tout cela reste encore hypothétique et il faudra attendre le prochain épisode de The Acolyte, disponible le 26 juin sur Disney+, pour espérer un début de réponse.

