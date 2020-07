Star Wars The Bad Batch : des précisions sur l'histoire de la série animée

Suite à la conclusion de "The Clone Wars", une nouvelle série animée va prendre la relève sur Disney+. "The Bad Batch" va rappeler les clones modifiés génétiquement pour se focaliser rien que sur eux. L'un des acteurs en dit plus sur ce programme qui s'annonce très alléchant.

The Bad Batch : la suite logique après The Clone Wars

La série The Clone Wars était vouée à connaître une fin contrariée, jusqu'à ce que Disney annonce une dernière saison sur sa plateforme. Une sixième partie a vu le jour pour offrir une conclusion adéquate à un programme aimé par les fans de Star Wars. Celle-ci étant passée, une nouvelle création animée qui découle de The Clone Wars va arriver l'année prochaine sur Disney+. The Bad Batch s'attardera sur l'équipe de la Force Clone 99 (The Bad Batch, en VO). Nous avons pu largement la voir dans les derniers épisodes, où elle a pris une place considérable avec l'ouverture d'un arc narratif dès le début de la saison 6.

Elle est composée de clones qui ont été génétiquement modifiés et qui peuvent employer d'autres capacités par rapport aux soldats classiques. Hunter, Crosshair, Tech, Wrecker et la pièce rapportée Echo seront présents dans une intrigue qui se passera après la série - donc entre les épisodes 3 et 4 au cinéma. Dans leurs aventures, les personnages vont s'exprimer en commun et individuellement, avec des interrogations sur leur place dans la galaxie.

La série ira dans des recoins méconnus

L'acteur Sam Witwer, la voix de Maul dans The Clone Wars, a donné des petits indices sur The Bad Batch dans une interview pour Comicbook.com.

L'histoire ? Du moins, je sais où elle commence dans les premiers épisodes. Et je suis très heureux, car c'est un petit coin de Star Wars qui n'a pas été souvent visité. Et il est visité par des gens qui doivent venir pour... Je ne peux rien dire.

Il se montre volontairement secret et ne peut trop en dévoiler car son personnage n'est pas prévu dans la série. Ce qu'il a pu voir provient de ses bonnes relations avec les équipes de la précédente série animée.

Dithyrambique sur la direction artistique, Sam Witwer promet un spectacle qui égale au moins la qualité de The Clone Wars. Des mots qui ont un poids quand on connaît la très bonne réception de la série par les suiveurs de l'univers. Les créations pour la télé peuvent s'autoriser à approfondir l'univers avec plus de liberté et explorer des parts méconnues par le grand public. En dehors des films pour le cinéma, il existe tant de chemins qui sont empruntés par les livres, les comics ou encore par les jeux. C'est ce qui confère à la marque Star Wars toute sa richesse.