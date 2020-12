Star Wars The Bad Batch : un trailer intense pour la série d'animation qui fait suite à Clone Wars

L'univers animé s'étend avec "Star Wars : The Bad Batch", une série qui se situe juste après les événements de "The Clone Wars". À découvrir sur Disney+ l'année prochaine.

Star Wars, The Bad Batch : quand quelque chose dé-clone

Dès leur apparition dans Star Wars épisode 4 : un nouvel espoir, l'armée de fantassins de l'Empereur, composée de Stormtroopers, a fasciné les fans avec leur armure noire et blanche et leur casque qu'on a tous rêvé de porter. On savait qu'ils étaient nombreux, assez pour renverser une galaxie mais on ignorait d'où il venait. On l'apprenait enfin dans Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones, Obi-Wan découvrant que le sénateur Palpatine avait commandé des dizaines de milliers de clones aux spécialistes du genre sur la planète Kamino.

Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones ©Lucasfilm

Leurs destins faisaient partie intégrante de l'intrigue de la série animée Star Wars : The Clone Wars, dans laquelle on découvrait l'existence d'un groupe de spécimens pas comme les autres qui seront au centre de l'attention du prochain show Star Wars : The Bad Batch.

La suite logique

Les héros de la série se sont en effet eux-même donnés le surnom de "The Bad Batch", soit "La mauvaise fournée". C'est ce qui arrive quand un boulanger fait cramer ses baguettes ou que Walter White et Jessie se trompent sur le dosage dans Breaking Bad. Ici, aucune histoire de pain ou de méthamphétamine, mais des membres de l'armée des clones créés sur Kamino.

Star Wars : The Bad Batch ©Lucasfilm

Ils évoluent à une époque post-guerre des clones, alors que les temps sont troubles. Face à une immense armée, Dark Sidious, se cachant sous les traits du sénateur Palpatine, annonce même que la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale. On connaît la suite.

Ces soldats pas comme les autres semblent très à même de comprendre que ce qui se trame ici n'est pas vraiment proche de leur état d'esprit et n'augure rien de bon. On les voit d'ailleurs dans la bande-annonce combattre d'autres clones "normaux". Chaque membre du groupe a été modifié génétiquement et possède des attitudes spéciales. Leur nouveau quotidien sera celui de mercenaires et nous découvrons en effet devant la multitude d'événements dévoilés dans la bande-annonce qu'ils vont faire face à de nombreux dangers, qu'il soit humain ou "animal".

Star Wars : The Bad Batch ©Lucasfilm

Le trailer met l'accent sur l'action de ces aventures qui s'annoncent étourdissantes. Comme le conclue le Grand Moff Tarkin qui fait une apparition en toute fin de démonstration : ça a été un spectacle impressionnant ! Cette épopée constituera la suite directe de la série Star Wars : The Clone Wars qui a tiré sa révérence cette année au terme de sa septième saison. La vidéo joue d'ailleurs avec cette idée de succession puisque le logo de la série Clone Wars apparaît avant d'être remplacé petit à petit par celui de The Bad Batch dans un sympathique effet pyrotechnique.

Star Wars : The Bad Batch ©Lucasfilm

On se demande également si la série animée ne nous donnera pas des éléments de réponse complémentaires à la série The Mandalorian. On peut en effet déceler des indices dans cette première bande-annonce qui peuvent le faire penser. Tout d'abord par la présence des Dark Troopers mais également celle de Fennec Shand, interprétée par Ming-Na Wen dans la série live. A suivre...

On sait que la première saison de Star Wars : The Bad Batch sera disponible sur Disney+ en 2021 mais nous n'en connaissons pas la date exacte.