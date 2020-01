Star Wars The Clone Wars : une nouvelle bande-annonce dramatique pour la saison 7

Vous avez aimé ? Partagez :

LucasFilm vient de sortir une nouvelle bande-annonce pour la saison 7 de Star Wars : The Clone Wars. La série animée a été créée en 2008, permettant ainsi de raconter les événements entre les films L’Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Le show a connu des débuts difficiles mais sa réputation n’a cessé de s’améliorer au cours de sa diffusion. Aujourd’hui, la série est énormément appréciée, surtout pour avoir introduit son lot de nouveaux personnages.

The Clone Wars : une nouvelle bande-annonce explosive et nostalgique

The Clone Wars devait être annulée à la fin de sa saison 6. Mais face à une conclusion décevante, les fans ont réclamé une septième saison. LucasFilm a donc mis en chantier une ultime saison, qui sera cette fois la dernière. Lors de l’expo D23, il a été confirmé que les nouveaux épisodes seront disponibles en février prochain sur la plateforme Disney +.

Cette ultime bande-annonce respire l’univers de la prélogie, avec des images qui teasent une conclusion épique et dramatique. Dark Maul menace les Jedi et la République, et Ahsoka Tano va devoir affronter le terrible Sith. Le ton est plus sombre, ce qui est assez logique compte tenu de sa proximité avec La Revanche des Sith. Le public sait déjà que cette histoire n’a pas une fin heureuse, et que Anakin se rapproche dangereusement du côté obscur de la Force.

Bien que The Clone Wars soit un spectacle en animation, le show n’hésite pas à aborder des thématiques plus sombres et plus matures. Cet élément est mis en avant dans la bande-annonce, notamment via les sentiments conflictuels d’Ahsoka. Le trailer joue également sur la nostalgie, notamment avec le thème de la Force, utilisé ici. Obi-Wan, Mace Windu, Yoda et Anakin ont également le droit à une courte apparition chacun. Rendez-vous en février sur Disney + donc. En attendant, voici ci-dessous l’affiche officielle de cette saison 7.