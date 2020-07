Star Wars : une nouvelle série animée arrive sur Disney+ - CinéSéries

Suite à l'arrêt de "The Clone Wars" au bout de sept saisons, une nouvelle série estampillée Star Wars va faire son apparition sur la plateforme Disney+. Les soldats de la Bad Batch vont reprendre du service dès l'année prochaine pour plusieurs missions.

Une série Star Wars sur la Clone Force 99 se prépare

Après avoir repris The Clone Wars pour lui offrir une fin, la plateforme Disney+ va maintenant proposer une création originale qui est dérivée de cette série. Avec The Bad Batch, il va être temps de s'attarder sur la fameuse unité éponyme que l'on connaît en version française sous le nom de Force Clone 99. Les soldats qui la composent ont pour particularité d'être des clones qui sont modifiés génétiquement. Ils peuvent ainsi avoir d'autres capacités que leurs homologues normaux. Cette série verra des habitués de la franchise s'en occuper : l'inévitable Dave Filoni est dans le coup, avec Jennifer Corbett, Josh Rimes et Brad Brau. Ils ont tous un passif avec la part animée de Star Wars (Resistance, Rebels...).

Un spin-off dans l'esprit de The Clone Wars

L'intrigue de la série se déroulera après la Guerre des Clones, entre la trilogie initiale et la prélogie. Les fans ne seront pas étonnés que la Bad Batch/Clone Force 99 ait sa propre série maintenant étant donné qu'elle a eu une importance dans la dernière saison de The Clone Wars. Comme un signe annonciateur, le premier épisode de la saison 7 se nomme Le Bad Batch. L'unité reviendra ensuite dans trois autres épisodes. Les soldats qui la composent seront normalement les mêmes, à savoir Hunter, Crosshair, Tech et Wrecker. Une composition à laquelle on ajoute également Echo. Le groupe va vagabonder dans la galaxie dans une ère particulière, en cherchant des nouvelles missions. Au fur et à mesure de leurs aventures, les soldats vont se poser des questions sur leur place dans ce monde.

The Bad Batch devrait être une série dans la veine de The Clone Wars, en se positionnant en tant que spin-off. Les adultes comme un public plus jeune devraient trouver de l'intérêt dedans si le ton est identique. La diffusion sur Disney+ est annoncée pour 2021, sans que l'on n'ait une date précise. Avant qu'elle n'intervienne, ça sera à The Mandalorian de revenir sur la plateforme pour une seconde saison, en octobre prochain. En attendant de découvrir The Bad Batch, il est toujours temps de (re)voir l'intégralité de The Clone Wars pour se préparer.