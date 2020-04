Star Wars : une nouvelle série sur une héroïne pour Disney+

Si toute une série de programmes Marvel est prévue sur la plateforme Disney+, la marque Star Wars est plus timidement utilisée. Mais la tendance peut commencer à changer avec une nouvelle série dans cet univers qui serait en développement. Découvrez les premières informations dessus.

Disney sait que la bannière Star Wars est un énorme atout qu'il faut exploiter de multiples manières. La saga Skywalker a pris fin sur grand écran mais les premières séries pour Disney+ ne prennent pas de gros risques en n'allant pas complètement voir ailleurs. The Mandalorian se déroule après la chute de l'Empire, la série sur Cassian Andor va se passer avant la première trilogie et celle sur Obi-Wan entre les épisodes 3 et 4. Mais ce qu'on attend sur la durée, c'est que la marque se détache de tout ça et trouve de nouvelles voies à explorer. C'est peut-être ce qui pourrait arriver avec une nouvelle série qui serait dans les tuyaux.

Variety annonce qu'un autre programme pour Disney+ est actuellement en développement avec une femme à la création. C'est Leslye Headlan, à qui l'on doit la série Poupée Russe sur Netflix, qui serait sur le coup pour écrire les scénarios et aussi mener les opérations comme showrunneuse. Star Wars se conjuguera également au féminin en ce qui concerne l'histoire puisqu'elle devrait s'intéresser à une héroïne toute nouvelle, dont l'identité n'est pas dévoilée. Après Rey qui a un peu bousculé les habitudes de la marque en étant le cœur de la dernière trilogie, une nouvelle femme prend la relève. Rien de plus n'est connu sur l'intrigue mais il se dit qu'elle devrait se dérouler dans une nouvelle ère, différente de la timeline utilisée dans les films et les séries. On souhaitait du dépaysement, il semblerait qu'on soit enfin servis !

Une série Star Wars avant l'ère Skywalker ?

Des précédentes rumeurs annonçaient que l'Ancienne République pourrait être une partie de l'univers Star Wars qui allait être le théâtre de prochains scénarios. Il s'agit alors de remonter dans le temps pour découvrir tout ce qu'il se passe avant la saga Skywalker. Une période que les joueurs du jeu Knights of the Old Republic connaissent très bien. On ne sait pas si ça sera le cas pour cette série. Il est aussi possible que ce renouvellement soit pris par l'autre bout, en écrivant des choses qui se déroulent après tout ce qu'on a vu au cinéma. Quoi qu'il se prépare, ce ne sera pas pour tout de suite. Disney doit d'abord gérer deux prochaines séries donc inutile d'attendre la diffusion de cette nouvelle avant, selon nous, au moins 2022.

