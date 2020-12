Star Wars Visions : à quoi va ressembler cette nouvelle série animée ?

Pendant le Disney Investor Day, Kathleen Kennedy a annoncé de nombreuses séries "Star Wars" à venir sur Disney +. Parmi elles, il y a "Star : Wars Visions", une série d'anthologie de courts-métrages animés.

C'est quoi Star Wars : Visions ?

Pendant les quatre heures de conférence du Disney Investor Day, les pontes du studio ont partagé de nombreux projets à venir sur Disney +. Parmi les annonces, Kathleen Kennedy a teasé de nombreuses séries Star Wars prochainement disponibles sur la plateforme. Parmi elles, une se détache par son approche inédite. Il s'agit de Star Wars : Visions.

Le concept est simple, et présentera une série anthologique de nombreux courts-métrages animés centrés sur l'univers Star Wars. Il s'agira d'un show hybride : production américaine pour une animation japonaise. L'annonce de Disney a laissé paraître très peu de précisions sur cette série inédite. Affirmant simplement que les courts-métrages Visions seront une « célébration » de l'univers Star Wars. Ils ont également confirmé une date de sortie pour courant 2021.

Star Wars ©LucasFilm

Ainsi, cette série pourrait suivre les pas de Love Death and Robots, la série animée d'anthologie de David Fincher disponible sur Netflix. Visions devrait logiquement reprendre le même format : des courts-métrages animés qui sont liés entre eux par le seul concept de la série. Ici, en l’occurrence, il s'agit donc de Star Wars, univers culturel qui ne cesse de s'étendre. Il se pourrait que Visions reprennent des trames bien connues de l'univers des films pour les présenter sous un jour nouveau, avec une animation inédite. Un peu à la manière de la série Marvel What If ?. Star Wars : Visions ne devrait pas incorporer de nouvelles histoires, mais sera certainement l'occasion d'aborder l'univers Star Wars sous un angle différent, avec un esprit de célébration de la licence.

En tout cas, parmi les nombreux projets Star Wars, celui-ci fait un peu office d'ovni. Tandis que Disney cherche à étendre son hégémonie en connectant le plus possible ses productions entre elles, Star Wars : Visions sera presque comme un aparté, dont le but sera probablement le simple plaisir visuel de la proposition. Qu'on devrait pouvoir découvrir courant 2021 sur Disney +.