Star Wars Visions : une bande-annonce impressionnante pour la série Disney+

Après la dernière saison de "Clone Wars", après "The Mandalorian", et après "The Bad Batch", "Star Wars : Visions", la prochaine série issue de l'univers "Star Wars", se dévoile dans une bande-annonce explosive.

Qu’est-ce que c’est Star Wars : Visions ?

L’univers Star Wars est actuellement en pleine expansion. Porté par l’impulsion de Disney+, de nombreuses séries sont en cours de développement pour sortir sur la plateforme. Et en attendant la deuxième saison de The Mandalorian, ou encore la série Obi-Wan Kenobi, LucasFilm nous réserve une petite pépite d’animation : Star Wars : Visions. Il s’agit donc d’une série d’anthologie animée, qui rompt avec les standards de l’univers de George Lucas. Le show va raconter des histoires indépendantes les unes des autres, tout en s’inscrivant dans un style d’animation japonais.

Star Wars : Visions ©LucasFilm / Disney+

Produit par James Waugh, cette première saison sera composée de neuf épisodes, qui seront proposés uniquement en langue anglaise et japonaise (pas de traduction française), sous-titrés français. Les titres des neufs épisodes ont déjà été partagés et s’intituleront donc : The Duel, Tatooine Rhapsody, The Twins, The Village Bride, The Ninth Jedi, T0-B1, The Elder, Lop & Ocho et Akakiri.

Une animation hallucinante

Prévue pour le 22 septembre prochain sur Disney+, la série Star Wars : Visions se dévoile dans une première bande-annonce dantesque. Ces premières images posent le ton et le style esthétique de la série. Cette dernière va offrir un puissant hommage aux productions animées japonaises. Un style qui se prête parfaitement à l’univers des sabres lasers. Les fans sont donc en droit d’exiger des combats renversants et créatifs.

Côté casting vocal, la série réunie, en vrac, des comédiens comme Lucy Liu, Joseph Gordon-Levitt, Temuera Morrison (qui reprend son rôle de Boba Fett), Neil Patrick Harris, Alison Brie ou encore David Harbour. Rien que ça. Quant à James Waugh, le producteur a l’air confiant quant à l’influence de son projet :

Lucasfilm s'est associé à sept des meilleurs studios d'animation japonais qui utilisent leurs propres styles d’animation et de narration pour réinterpréter l’univers Star Wars. Ces histoires rendent hommage à un univers qui a inspiré un très grand nombre de conteurs visionnaires. Et montrent toute l’étendue de la palette narrative de l'animation japonaise. Chacune est racontée avec beaucoup d’originalité et d’un point de vue qui enrichissent notre conception de ce que peut être une histoire de Star Wars.

Le rendez-vous est donc posé. On se retrouve le 22 septembre pour parler de Star Wars : Visions.