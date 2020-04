Stargirl aurait pu avoir un crossover avec Flash

L’interprète de Stargirl a révélé que son personnage aurait pu apparaître dans un épisode de la saison 5 de "Flash". Si le projet a finalement été abandonné, il n’est pas à exclure de voir les deux super-héros se croiser dans un futur épisode.

Stargirl fera bientôt ses débuts sur le service de streaming de DC et sur la chaîne CW aux États-Unis. Elle sera centrée sur Courtney Witmore, une jeune lycéenne américaine dont le beau-père, Pat Dugan, faisait autrefois partie de la Justice Society of America, composée de super-héros combattant le crime, et menée par Starman. Après avoir découvert ce secret, elle va décider de prendre la relève de ce dernier, tué de longues années auparavant dans son combat pour défendre le monde.

L’héroïne lycéenne a déjà pu être vue dans les séries Smalville et Legends of Tomorrow, mais sous les traits de Brittney Irvin et Sarah Grey. Bret Bassinger, la nouvelle interprète, a elle fait ses débuts dans le costume de manière éclair dans le sixième crossover annuel de l’Arrowverse, diffusé de décembre de 2019 à janvier 2020. Et alors qu’elle aura donc droit à sa propre série, elle aurait aussi pu apparaître dans Flash.

Stargirl dans un futur crossover avec Flash ?

Dans une interview pour les débuts à venir de la série, Bassinger a ainsi révélé que des discussions avaient été entamées pour la voir apparaître dans un épisode du show emmené par Grant Gustin. Elle aurait été intégrée dans une « plus grande intrigue », mais les discussions n’ont finalement pas abouties.

Malgré cela, l’actrice se dit enthousiaste à l’idée de voir les deux super-héros ensemble dans un futur crossover :

Je pense que ce serait le truc le plus cool. En plus plein de membres de ma famille regardent Flash depuis des années.

Les déclarations de Bassinger, ainsi que l’univers duquel Stargirl fait partie, poussent à l’optimisme pour voir un jour son souhait exaucé. Étant donné l’habitude qu’ont pris les créateurs des séries CW à proposer aux fans des crossovers, dans lesquels des héros comme Arrow, Flash ou encore Supergirl se retrouvent, il est largement envisageable que Courtney Whitmore et Barry Allen y aient aussi droit, même si pour l'instant Stargirl est avant tout associée aux shows du DC Universe.

Stargirl sera à découvrir à partir du 18 mai prochain sur CW, au rythme d’un épisode par semaine.