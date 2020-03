Stargirl : Doctor Mid-Nite se dévoile sur les photos de tournage

La prochaine série du DC Universe débutera aux Etats-Unis le 18 mai. Pour patienter, on nous dévoile les coulisses du tournage de la saison 1 avec des photos montrant un des membres de la Société de justice d'Amérique, le Doctor Mid-Nite.

Dans quelques semaines, DC Universe lancera Stargirl, sa nouvelle série super-héroïque après Titans, Doom Patrol et Swamp Thing (annulée en cours de saison). Une série attendue car, comme avec les précédentes citées, elle devrait trouver sa propre personnalité sans être totalement détachée du reste. En effet, l'intelligence du DC Universe, jusque-là, est de proposer des shows dont le ton ou le genre peuvent varier : série sombre et sérieuse avec Titans, plus légère avec humour méta pour Doom Patrol, ou dans l'horreur pour Swamp Thing. Avec Stargirl, le public visé devrait être plus jeune, à l'image de son héroïne.

En effet on suivra Courtney Whitmore, une lycéenne qui découvre un jour que son beau-père est un ancien super-héros membre de la Société de justice d'Amérique et qu'il cache un mystérieux sceptre. L'objet étant attiré par la jeune fille, c'est tout naturellement qu'elle va décider d'enfiler à son tour un costume et devenir la justicière Stargirl.

Doctor Mid-Nite dans son costume old school

Stargirl sera donc l'occasion de voir un peu la Société de justice d'Amérique (Justice Society of America en VO) en action. Un groupe rarement vu à l'écran (un passage dans Legends of Tomorrow). Parmi ses membres on retrouve Doctor Mid-Nite, alias Charles McNider. Ce dernier sera interprété dans la série par Henry Thomas (The Hauntung of Hill House). Sur le compte Instagram de l'équipe chargée des costumes, on peut découvrir des photos prise durant le tournage de la série, dévoilant le costume "old school" du super-héros, vêtu d'un haut orange et d'une cape verte.

Une petite mise en bouche pour nous faire patienter encore un peu avant la diffusion de Stargirl sur le DC Universe et la chaîne CW. Le programme n'a malheureusement pas encore de diffuseur en France, mais devrait débuter aux Etats-Unis à partir du 18 mai, suite à un léger report provoqué par la pandémie de coronavirus.