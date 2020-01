Stargirl : enfin un trailer pour la prochaine série du DC Universe

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Stargirl

« Stargirl » n’avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs mois. Mais elle s’est enfin décidée à se dévoiler avec une première bande-annonce. La série super-héroïque du DC Universe est attendue pour le printemps 2020.

Mine de rien, tout en étant plutôt discret avec assez peu d’abonnés, le DC Universe a jusqu’ici plutôt convaincu par ses programmes super-héroïques. Encore inédite en France, la plateforme américaine est à l’origine de Titans (dont la saison 2 a été diffusée en fin d’année 2019) et Doom Patrol, deux séries plus que convaincantes. Et en ce moment, la série d’animation Harley Quinn est un petit plaisir tout à fait recommandable. Seul programme qui a fait tâche, Swamp Thing, qui a malheureusement connu des problèmes de production et fut annulé dès le début de la diffusion de la saison 1.

Stargirl rejoint bientôt la team DC Universe

Reste que le DC Universe poursuit tranquillement son chemin avec une saison 2 de Doom Patrol qui devrait bientôt arriver, mais également une nouvelle série : Stargirl ! Le show est annoncé depuis un an et demi, mais en l’absence de nouvelles ces derniers mois, on commençait à s’inquiéter. Heureusement, une bande-annonce a été dévoilée en décembre. Vacances obligent, ce n’est que maintenant qu’on vous partage cette vidéo promotionnelle, à découvrir en une de l’article.

Qu’on ne s’y trompe pas, même si le trailer a été mis en ligne par la CW, il s’agit bien d’une production DC Universe. Simplement la chaîne (qui comme DC appartient à WarnerMedia) s’occupera de la diffusion télé aux Etats-Unis. Du coup, si vous avez du mal avec les séries super-héroïques du Arrowverse (séries de CW), on vous rassure, Stargirl devrait être au-dessus qualitativement. Les images sont plutôt encourageantes pour cette origin story qui mettra en scène Courtney Whitmore, une adolescente qui découvre un mystérieux sceptre caché par son beau-père. Le sceptre l’ayant choisie, elle devient la super-héroïne Stargirl.

Stargirl est prévue pour le printemps 2020 sur DC Universe.