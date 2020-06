Stargirl : Green Lantern bientôt introduit dans la nouvelle série DC ?

Alors qu'une série "Green Lantern" est en préparation chez HBO Max, l'un des personnages de l'univers pourrait avoir une importance dans la série "Stargirl", actuellement diffusée sur la plateforme DC Universe et la chaîne CW.

Depuis le 18 mai le DC Universe a lancé sa nouvelle série super-héroïque, Stargirl (également diffusée sur CW aux Etats-Unis). Dans l'épisode 3 de la première saison, la jeune héroïne découvre les accessoires des anciens membres de la Ligue de justice d'Amérique. Un simple stylo rose en apparence (en réalité Thunderbolt dans les comics), une vieille lanterne poussiéreuse (renvoyant à Green Lantern), ou encore un large costume de Wildcat. Si le costume a pu être enfilé dès l'épisode 4, les autres éléments semblaient n'être que des easter eggs. Sauf que Le créateur de la série Geoff Johns a récemment indiqué qu'une implication de l'univers de Green Lantern dans Stargirl était fort probable.

Interrogé par TV Line, il a d'abord expliqué qu'il ne pouvait rien dire, avant de finalement lâcher ceci :

Nous avons un plan pour la lanterne et une histoire à développer sur plusieurs épisodes. Les gens se disent : « Oh un easter egg avec un stylo rose ou une lanterne verte », mais ce ne sont pas des easter eggs. Ce sont des voies vers de nouvelles histoires. Et… J'espère que nous pourrons continuer à raconter ces histoires avec plus de saisons de Stargirl. Nous verrons. Mais tout mène quelque part.

On comprend que le showrunner prennent quelques pincettes. Stargirl n'est pas encore sûre de revenir pour une saison 2. Et comme il le précise, son souhait serait de développer ces éléments sur la durée. Mais on peut néanmoins s'attendre à avoir un aperçu de Green Lantern dans les prochains épisodes, pourquoi pas pour introduire déjà la série Green Lantern en préparation chez HBO Max.

Vers un univers très étendu pour les séries DC

Rappelons que depuis le dernier crossover du Arrowverse, Crisis on Infinite Earths, et avec le lancement de la plateforme HBO Max appartenant à Warner Media, les possibilités pour les séries DC semblent énormes. A la fin du crossover, on pouvait déjà entrevoir un aperçu du futur puisque, outre les super-héros déjà réunis dans les séries de la CW (Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman...), une courte scène montrait sur d'autres planètes des personnages comme Stargirl (Terre-2), Swamp Thing (Terre-19) ou Green Lantern (Terre-12). Si les deux premiers sont présents dans des productions du DC Universe, le troisième a une série en développement sur HBO Max.

Les plans de Warner devraient donc être de créer un univers encore plus étendu que ce qu'on avait jusque-là avec le Arrowverse. Qu'ils soient sur la chaîne CW, le DC Universe ou HBO Max, tous les personnages DC pourraient désormais interagir les uns avec les autres. Evidemment, il n'y a encore rien de concret. Mais on se doute que les producteurs ont quelque chose en tête...

Stargirl est disponible aux Etats-Unis sur DC Universe et diffusée sur CW. Elle est encore inédite en France. Découvrez ici notre critique du premier épisode.