Stargirl : le synopsis officiel dévoilé par DC Universe

Aujourd'hui c'est au pluriel que l'on conjugue « synopsis » pour la prochaine série DC Universe « Stargirl ». En effet, les intrigues des trois premiers épisodes viennent d'être dévoilées et on avait qu'une hâte : vous les faire découvrir.

Lorsque l'on évoque la nouvelle série super-héroïque Stargirl, on doit bien avouer que les premières vidéos dévoilées – comme le trailer – nous en apprennent déjà pas mal sur la trame narrative. On sait par exemple que l'histoire tourne autour de Courtney Witmore, une jeune lycéenne américaine dont le nouveau beau-père, Pat Dugan était autrefois l’allié d’un super-héros du nom de Starman. Après avoir découvert ce secret, Courtney va décider de prendre la relève de ce dernier. Mais si vous pensiez que cela s'arrêtait ici, détrompez-vous ! En plongeant un peu sous la surface lisse de cette nouvelle série, on en apprend bien davantage, grâce à Comingsoon qui a relayé l'info.

La JSA « versus » Injustice Society of America

On vous l'avait déjà annoncé, de nombreux membres de la Société de Justice d'Amérique vont être présents dans le show. Par exemple Henry Thomas prêtera ses traits au Dr Mid-Nite, Lou Ferrigno Jr incarnera Rex Tyler, aka Hourman, et Brian Stapf jouera Wildcat. Mais du côté de la force obscure (oups on se trompe de série), ils seront tout aussi présents et ce dès l'épisode 2. Il est donc grand temps de vous dévoiler les synopsis pour que vous puissiez le voir par vous-même.

Épisode 1 intitulé « Stargirl » :

"Dans le premier épisode de la série, la vie, apparemment parfaite, de Courtney à Los Angeles est bouleversée lorsque celle-ci déménage à Blue Valley, dans le Nebraska avec sa mère Barbara (Amy Smart), son beau-père Pat Dugan (Luke Wilson) et son demi-frère Mike (Trae Romano). La jeune fille a alors du mal à s'adapter à sa nouvelle ville et à son lycée. Mais Courtney découvre très vite que Pat garde un secret concernant son passé. Cela amène la lycéenne à devenir un exemple d'héroïsme pour toute une nouvelle génération de super-héros."

Épisode 2 intitulé « S.T.R.I.P.E » :

"Courtney se retrouve, par inadvertance, face à un membre de l'Injustice Society of America. Pat lui révèle alors la vérité sur leur histoire. Pendant ce temps, Barbara est ravie quand elle s'aperçoit que Courtney essaye de s'entendre avec Pat. Celle-ci ne se doute pas un seul instant du secret qu'ils partagent. Enfin, les choses prennent une tournure dangereuse lors de la soirée portes ouvertes de Blue Valley High. Courtney devient la cible d'un ennemi dangereux. "

Épisode 3 intitulé « Icicle » :

"Après le dernier face à face très risqué avec un membre de l'Injustice Society of America, Pat demande à Courtney de ne pas les poursuivre. Mais lorsque celle-ci reçoit ce qu'elle croit être un message de l'un d'eux, elle supplie Pat de l'aider. Pendant ce temps, Barbara se démarque fortement au travail, ce qui impressionne son nouveau patron Jordan Mahkent (Neil Jackson). "

Alors, après avoir lu ces trois synopsis, avez-vous hâte de découvrir Stargirl ? Vous n'avez plus très longtemps à patienter. Le premier épisode sera diffusé sur DC Universe le 11 mai puis, de nouveau, sur la CW le 12.