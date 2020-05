Stargirl : l’épisode pilote a dû être coupé de 10 minutes

Le premier épisode de "Stargirl", la nouvelle série centrée sur une super-héroïne DC, a été diffusé. Mais la version dévoilée sur la chaîne CW était plus courte que celle disponible le même jour sur le site DC Universe.

Le créateur de Stargirl, Geoff Johns, a révélé dans une interview à Decider que l’épisode pilote devait à l’origine être différent. Le premier et le deuxième épisode, qui sera dévoilé lundi prochain, devaient former un film qui aurait ensuite laissé place à des épisodes à la longueur plus adaptés au format des séries de CW :

Les épisodes 1 et 2 étaient pensés pour être un film Stargirl de deux heures. Les montages des deux épisodes duraient chacun plus de 50 minutes. C’était fixé. Quand on a eu à couper les deux épisodes pour qu’ils soient diffusés, ça a été un challenge. On a vraiment exploré plusieurs options différentes de le faire.

La raison de ce changement est due au fait que la série ne devait à l’origine être diffusée que sur le site DC Universe. Ce n’est qu’une fois le tournage de la première saison terminée qu’un deal a été conclu pour que CW diffuse aussi la série. Cela impliquait donc de réarranger les épisodes pour qu’ils soient compatibles avec la longueur des autres séries de la chaîne américaine, tels qu’Arrow ou Flash.

Pour l’épisode pilote, il a donc fallu couper presque 10 minutes de la version originale pour qu’elle rentre dans la fenêtre des 42 minutes dédiées à un épisode de série sur CW. Certaines scènes ont donc été coupées alors que, selon Johns, la série avait délibérément été tournée pour durer plus longtemps. Le rythme des épisodes tournés est un peu plus lent que celui des autres shows de la chaîne.

Quelques scènes importantes coupées du premier épisode de Stargirl

Si certaines scènes coupées n’ont pas grande importance dans l’intrigue de la série, d’autres pourraient avoir un impact sur la suite de l’intrigue.

Une de ces scènes montre Courtney (Brec Bassinger) déambulant dans les couloirs de sa nouvelle école, lorsqu’elle est approchée par Cindy Burman (Meg DeLacy). Celle-ci essaie de forcer la nouvelle arrivante à rejoindre son groupe d’amis, malgré les réticences de Courtney. Plus tard, la lycéenne se retrouve de nouveau toute seule, assise à la table des « losers » à la cantine. Le personnage de Cindy n’apparaît pas en dehors de la première séquence, et ces deux scènes montrent donc la relation entre les deux lycéennes et le sentiment de solitude qu’éprouve Courtney.

La deuxième séquence qui aura son importance dans la suite du show introduit un mystérieux concierge à l’allure inquiétante, incarné par Mark Ashworth. Même s’il n’apparaît qu’en arrière-plan, il s’adresse directement à la caméra et déclare : « Je serai important plus tard ». La première apparition du personnage qui aura une part importante dans l’intrigue ne pouvait donc pas être vue dans l’épisode diffusé à la télévision.

Le premier épisode de Stargirl a donc eu droit à deux versions. Il en sera de même pour le suivant, diffusé lundi prochain.