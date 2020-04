Stargirl : les nouveaux super-héros s’affichent sur le poster de la série

Un nouveau poster de "Stargirl" vient d’être révélé. Il dévoile les membres de la Justice Society of America, emmenée par la principale protagoniste, et ceux de l’Injustice Society, composée des antagonistes les plus importants de la série.

Stargirl sera centrée sur Courtney Witmore, une jeune lycéenne américaine dont le nouveau beau-père, Pat Dugan, faisait autrefois partie de la Justice Society of America, composée de super-héros combattant le crime, et menée par Starman. Après avoir découvert ce secret, elle va décider de prendre la relève de ce dernier, tué de longues années auparavant dans son combat pour défendre le monde. C’est Brec Bassinger, vue notamment dans la série Rock Academy, qui a été choisie pour interpréter la lycéenne super-héroïne de la série. Luke Wilson incarnera quant à lui son beau-père, tandis qu’Amy Smart jouera sa mère. C’est Joel McHale qui prêtera ses traits à Starman pour les scènes de flashbacks où on verra le justicier à l’époque de sa collaboration avec Pat. Le poster dévoilé montre les interprètes de la nouvelle Justice Society of America, qui reprendra le flambeau de celle menée par Starman, ainsi que ceux de leurs principaux ennemis. Les super-héros menés par Stargirl et leurs nemesis se dévoilent sur le poster On peut ainsi y voir l’équipe de super-héros, avec en son centre Stargirl, en haut de l’affiche, au-dessus de celle des méchants de l’histoire. Courtney Whitmore, ou Stargirl (Bassinger) est donc accompagnée de Dugan (Wilson) et du robot S.T.R.I.P.E., qu’il utilisera pour épauler sa belle-fille dans ses aventures. Les autres alliés de la lycéenne sont Yolanda Montez, alias Wildcat (Yvette Monreal), Beth Chapel, dont le nom de super-héros est Dr Mid-Nite (Anjelika Washington) et Rick Tyler, ou Hourman (Cameron Gellman). En-dessous, on peut découvrir les membres de l’Injustice Society, composée des némésis du groupe de héros. Elle est composée de Ms Brooks, aka Tigress (Joy Osmanski), du Dr Henry King, ou Brainwave (Christopher James Baker), de Crock, plus connu sous le nom de Sportsmaster (Neil Hopkins), du Dr Ito, ou Dragon King (Nelson Lee) et de Jordan Mahkent, alias Icicle (Neil Jackson). Non présent sur le poster, puisque ne faisant pas partie de l’une ou l’autre équipe, Giancarlo Esposito, alias « Gus » dans Breaking Bad, fera aussi partie de la distribution du show DC. Il jouera un professeur de paléontologie à la retraite qui servira de mentor à Courtney. Il faudra attendre un peu avant de pouvoir découvrir la série. Le coronavirus a bousculé le calendrier des sorties chez CW, mais l’impact sur Stargirl est minime. Initialement prévue pour des débuts le 11 mai prochain, la série commencera finalement à être diffusée une semaine plus tard, le 18 mai.