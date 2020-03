Stargirl : nouvelle date de diffusion pour la série DC Universe

La pandémie qui nous touche entraîne des modifications pour les sorties dans les salles mais aussi sur le petit écran. Plusieurs séries sont touchées et c'est désormais au tour de "Stargirl" de voir sa date de lancement repoussée. Heureusement, le décalage est minime.

L'Arrowverse continue sereinement sa progression et, comme le MCU, introduit de nouveaux personnages quand le temps est venu. DC et Marvel respectent à peu près les mêmes codes dans leur univers étendu respectif. La plus grande différence est que l'un se déroule exclusivement à la télévision et l'autre au cinéma - en attendant les séries Disney+. Les similitudes sont flagrantes : des héros ont leur propre aventure en solitaire mais se rejoignent dans des réunions qui font l'événement. Des anciens partent et des nouveaux arrivent. Justement, chez DC, c'est Oliver Queen qui a quitté dernièrement les héros. Un départ qu'on peut mettre en parallèle avec ceux d'Iron Man ou Captain America chez Marvel. Dans une logique de renouvellement, des nouvelles têtes viennent prendre le relais et Stargirl doit bientôt être lancée dans le grand bain avec sa série.

Stargirl prend légèrement du retard

Alors qu'elle devait faire ses premiers pas le 11 mai prochain sur la plateforme DC Universe puis sur The CW, le network a décidé d'effectuer un petit changement dans son planning. Pas de grand chamboulement à prévoir car c'est une semaine d'attente supplémentaire qui est demandée, avec un lancement de Stargirl finalement arrêté au 18 mai sur DC Universe, puis le lendemain sur The CW. Difficile de savoir pourquoi s'embêter avec un report de seulement quelques jours. Il reste quand même la crainte de voir intervenir d'autres soucis de diffusion pour Stargirl, selon la manière dont la pandémie va continuer de sévir.

Stargirl doit introduire Brec Bassinger dans la peau de Courtney Whitmore. Contrairement à d'autres héros plus matures, elle n'est, elle, qu'une adolescente. Tout juste débarquée dans sa nouvelle ville, elle découvre que son beau-père est un membre de la Société de Justice d'Amérique et qu'il est chargé de protéger un sceptre magique. Mais cet objet fait de Courtney sa nouvelle propriétaire et elle devient alors Stargirl. On a déjà pu voir la jeune héroïne dans le crossover Crisis on Infinite Earths, alors qu'une autre version de Stargirl existait déjà. Mais avec le multivers, ce n'est aucunement un problème !