Stargirl saison 2 : la série DC fait le lien avec Green Lantern dans le trailer

"Stargirl" reviendra en août aux Etats-Unis pour une saison 2. L'occasion d'introduire la fille de Green Lantern dans le show, en attendant d'offrir au père son programme solo. Celle-ci se dévoile dans une bande-annonce.

Stargirl, la dernière née du DC Universe

Avant d'exploser en vol, la plateforme DC Universe commençait à proposer des séries super-héroïques intéressantes. D'abord avec Titans, puis avec la très étonnante Doom Patrol. De son côté, Swamp Thing a à peine tenu une saison, étant annulée avant même sa diffusion. Enfin, on n'oublie pas l'excellente série animée Harley Quinn. Seulement, ne parvenant jamais à grandir suffisamment, DC Universe a dû laisser la place à la plateforme de WarnerMedia HBO Max. Ses programmes n'ont pas pour autant disparu, au contraire. Ils bénéficient désormais (aux Etats-Unis) d'une meilleure visibilité, pouvant également être diffusé sur la CW. C'est le cas par exemple de Stargirl qui fut lancée la chaîne américaine il y a un an.

Stargirl ©The CW

Dans celle-ci, on suit la jeune Courntey, une adolescente lambda qui arrive avec sa famille dans une nouvelle ville. Si sa relation avec son beau-père n'est pas au mieux, les choses vont changer quand elle va découvrir dans les affaires de ce dernier un sceptre magique. Elle comprend alors qu'il était un membre de la Justice Society of America et a connu son père, un super-héros. Courtney décide alors de prendre la relève et de devenir Stargirl.

La fille de Green Lantern arrive dans la saison 2

Contrairement aux shows évoqués précédemment, Stargirl s'apparente bien plus à une série "teen". Une série pour adolescents qui ne nous avait pas vraiment convaincu durant sa saison 1. Néanmoins, on si intéresse toujours car quelque chose de grand pourrait se préparer du côté des séries DC. En effet, on se souvient que le dernier crossover du Arrowverse avait réuni tous les programmes DC dans le même univers. On pouvait dès lors imaginer des crossovers entre les différentes séries et pourquoi pas des films. On attend toujours quelque chose de concret mais on reste attentif aux détails.

Jane (Ysa Penarejo) - Stargirl ©The CW

En l'occurrence, il s'agit ici de la présence de Green Lantern dans la bande-annonce de la saison 2 de Stargirl (en une d'article). Ou plutôt de sa fille. D'après TV Line, il s'agit de Jane, la fille d'Alan Scott et de Rose Canton, interprétée ici par Ysa Penarejo. On sait qu'HBO Max travaille actuellement au développement d'une série Green Lantern justement. Et celle-ci devrait mettre en scène plusieurs Green Lantern, dont Alan Scott. Évidemment, rien n'indique pour le moment que les deux programmes seront directement liés. Mais on peut espérer une certaine connexion, ou y voir un moyen d'introduire très prochainement cette autre série.

Pour rappel, la série Green Lantern est en production depuis plus d'un an et les informations autour sont minimes. De nouveaux détails seront peut-être donnés durant la diffusion de Stargirl saison 2, prévue aux Etats-Unis en août sur la CW.