Stargirl : une date et de nouvelles photos pour la série DC

Alors que les adieux de « Arrow » sont encore frais, « Stargirl », une autre série DC va faire son apparition à la fois sur le DC Universe et la CW aux Etats-Unis. On sait désormais à quelle date le show pourra être découvert.

Stargirl fait assurément partie des nouvelles séries super-héroïques attendues cette année. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que derrière il y a encore une fois Greg Berlanti à la production. Le garçon est particulièrement influant dans le milieu sériel, et a aidé au développement des séries de super-héros sur CW et DC Universe notamment. On lui fait donc confiance pour nous proposer un nouveau programme pertinent dans le genre.

Deuxièmement, il faut savoir que pour la première fois une série du DC Universe (plateforme relativement récente qui a donné lieu à Titans, Doom Patrol, feu Swamp Thing et Harley Quinn) va avoir droit à une diffusion également sur la chaîne CW.

Stargirl prête à faire ses premiers pas

Un combo qui devrait permettre à la série d’avoir une plus grande visibilité aux Etats-Unis. On peut également s’attendre à ce que, du coup, le show adopte un ton relativement « soft », dans la lignée des séries du Arrowverse. A moins que cela soit un moyen d’amener le public de CW vers des propositions plus matures pour révolutionner le futur du Arrowverse.

On est évidemment assez sceptique à ce niveau-là. On reste néanmoins curieux de voir ce que Stargirl nous proposera. Mais pour cela, le public américain devra attendre le 11 mai pour voir le premier épisode sur DC Universe, et le 12 sur la CW, comme l’a annoncé la production (via Comicbook). Une date à cocher dans nos calendriers, et qui s’accompagne de deux nouvelles photos promotionnelles (à voir en fin d’article). On peut voir sur celles-ci la jeune héroïne Courtney Whitmore arborer le costume de Stargirl et le sceptre magique de son beau-père qui va lui conférer ses pouvoirs. La jeune fille semble évidemment ravie de pouvoir profiter de cette nouvelle force :

On a donc hâte de découvrir les premiers pas de Stargirl, en espérant qu’une chaîne ou un service se décide à l’acquérir en France, ce qui n’est pour l’instant pas le cas. Le lancement de HBO Max aux Etats-Unis en mai prochain pourrait commencer à faire bouger les choses. D’ailleurs, tout comme Stargirl, c’est également la saison 2 de Doom Patrol qui devrait avoir une double diffusion, sur DC Universe, et HBO Max. On croise les doigts pour que WarnerMedia nous fasse profiter de sa plateforme de streaming qui s’annonce démente.