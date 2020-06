Stateless : Netflix dévoile la bande-annonce de la série avec Cate Blanchett

La série "Stateless" se montre dans une bande-annonce qui promet des histoires humaines fortes dans l'enfer d'un centre de rétention pour migrants, paumé en plein désert. Netflix propose cet aperçu avant la diffusion de cette mini-série prévue le 8 juillet prochain.

Cate Blanchett à la co-création de Stateless

Stateless peut-être la série émotion et politique de cet été 2020. Co-créée par l'immense Cate Blanchett (avec Tony Ayres et Elise McCredie), elle promet de nous faire réfléchir sur un sujet controversé. Le scénario s'inspire de l'histoire vraie de Cornelia Rau, une citoyenne allemande résidente en Australie qui a été enfermée en 2004 alors qu'elle était innocente. Une affaire qui a forcément provoqué une polémique et qui reviendra dans les mémoires avec Stateless. Il sera question ici de quatre individus, enfermés dans un centre de rétention pour immigrés. Leurs destins vont se croiser et chacun donnera son opinion sur la gestion des migrants.

Comme le montre la bande-annonce, Sofie, le personnage campé par Yvonne Strahovski, sera au coeur de l'action. C'est à ses côtés qu'on naviguera dans le récit, à mesure qu'elle côtoie ceux qui sont dans sa situation. L'actrice australienne continue avec le thème de l'oppression à la télé après son rôle dans The Handmaid's Tale. Elle est la star d'un programme qui compte aussi sur la présence d'une autre célébrité locale, Cate Blanchett, décidément au four et au moulin en ce moment. Le reste du casting principal se compose de Asher Keddie, Jai Courtney, Fayssal Bazzi et Dominic West.

Projetée à la dernière Berlinale et diffusée en Australie à partir du 1er mars dernier, la série est désormais acquise par Netflix, qui peut donc la proposer à l'international. Les six épisodes seront mis en ligne le 8 juillet prochain.

Les migrants et l'Australie, sujet de tension

L'Australie est sous le feu des critiques depuis un moment pour sa position sur l'immigration. Pour résumer, les autorités ont voulu empêcher tous les migrants à la recherche d'une terre d'asile d'entrer sur le territoire. On parle évidemment de réfugiés qui tentent d'échapper à des situations insoutenables chez eux, comme par exemple en Syrie et d'autres endroits du Moyen-Orient. Au lieu d'essayer de leur venir en aide, l'Australie a opté pour la tolérance zéro et ne veut pas contribuer à aider les gens dans le besoin. Une politique qui a des défenseurs mais aussi de nombreux opposants. Il sera question de ça dans Stateless, puis également des conditions d'enfermement, qui bafouent à n'en pas douter les droits de l'Homme.