Station Eleven : Gael García Bernal dans une série HBO Max

Récemment renouvelée pour une sixième et ultime saison, "Better Call Saul" n'est pas avare de nouvelles ces derniers jours. En effet, on apprend que la saison 5 sera marquée par le retour à l'écran de plusieurs personnages emblématiques vus dans "Breaking Bad." Une nouvelle à la fois peu surprenante et émouvante, puisque certains personnages avaient tragiquement disparu dans la série...