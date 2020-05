Stay Close : Netflix annonce sa nouvelle série adaptée d'Harlan Coben

Entre Netflix et Harlan Coben, le courant semble très bien passer. Ainsi, après "Intimidation" et "The Woods", Netflix a annoncé l'adaptation prochaine de "Stay Close". Encore une fois, c'est un thriller passionnant qui nous attend de la part de l'un des auteurs de romans policiers préférés des Français.

Depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, les producteurs semblent fascinés par les œuvres d'Harlan Coben. En effet, depuis le succès du film Ne le dis à Personne en 2006, c'est pas moins de 3 adaptations des romans de l'écrivain que l'on a pu voir sur petit écran. D'ailleurs, Netflix ne s'y est pas trompé puisqu'elle a signé un contrat de 5 ans avec Coben pour adapter 14 de ses romans ! Le projet Stay Close est donc la preuve de ce partenariat.

Le roman raconte l'histoire de Megan Pierce, épouse et mère de famille épanouie. Il y a 17 ans, elle était strip-teaseuse à Atlantic City et se trouvait impliquée (avec son petit-ami de l'époque Ray Levine) sur la disparition d'un homme nommé Stewart Green. Seulement, une nouvelle disparition 17 ans, jour pour jour, après celle de Stewart Green, réveille les souvenirs de Megan et Ray. Elle attire surtout le regard du Lieutenant Broome, qui enquête toujours sur la disparition de Stewart.

Une adaptation créée par l'équipe d'Intimidation ?

D'après les informations livrées par Deadline, le projet devrait être produit par la société Red Production Company. En effet, cette dernière est déjà bien connue pour s'être occupée de l'adaptation de la série Intimidation. La société britannique s'était également chargée 2 ans plus tôt de Safe, mini-série de 8 épisodes créée par Harlan Coben lui-même (et également disponible dans le catalogue Netflix). Leur première collaboration avait d'ailleurs commencé en 2016 avec le feuilleton The Five qui a été diffusée sur Sky au Royaume-Uni et Netflix. Là aussi, la série avait été créée par Coben !

Pour le moment, aucune annonce n'a été faite sur le casting et le scénariste de l'adaptation de Stay Close. Ce dernier sera-t-il Danny Brocklehurst, qui a précédemment travaillé sur The Five, Safe et Intimidation ? Wait & see...

En attendant, il vous reste un mois de patience avant la sortie de The Woods, prévue pour juin prochain.