Stranger Things : après la saison 5, la suite se prépare déjà

Débutée en juillet 2016, la série Stranger Things se dirige vers la fin. En effet, comme annoncé récemment par les frères Duffer, la saison 5, attendue en 2024, sera la dernière. La saison 4 (dont la partie 2 sera disponible le 1er juillet) a déjà commencé à amorcer ce dénouement, avec un virage nettement plus dramatique. Les mystères concernant Le Monde à l'Envers ont en effet livré leurs premières réponses, notamment avec l'arrivée de Vecna, le grand antagoniste de la saison 4.

La saison 4 a battu tous les records de visionnage de la série sur Netflix, et il y a fort à parier que la saison 5 suivra le même chemin. Stranger Things se terminera donc au sommet de sa popularité. Mais l'univers ne devrait cependant pas s'arrêter là.

Comme HBO avec Game of Thrones, Netflix ne va pas laisser sa poule aux oeufs d'or s'envoler si vite. Un projet de spin-off secret est en effet en préparation, comme l'ont confirmé les frères Duffer dans une interview donnée à Variety. Le projet se déroulerait "en parallèle de la saison 5" et sera "totalement différent de ce à quoi pourraient s'attendre les fans ou Netflix". Mais les créateurs de Stranger Things ne veulent pas se précipiter :

Nous ne voulons pas le faire pour de mauvaises raisons. Et quand on se demande si on a envie de le faire, indépendamment du fait que c'est relié à la série, la réponse est oui. Même si on enlève "Stranger Things" du titre, le projet nous excite beaucoup.