Stranger Things la saison 4 : David Harbour promet d'éviter les erreurs de Lost

Même si Netflix n’a pas encore dévoilé la date de sortie de la saison 4 de « Stranger Things », David Harbour continue de lâcher quelques informations sur le sujet. Cette fois, il compare la série à un autre show emblématique : « Lost ».

Stranger Things saison 4 : vite une date de sortie

Plus tôt dans l’année, le teaser de la saison 4 de Stranger Things a été partagé. Des premières images qui ont révélé que le shérif Hooper, toujours incarné par David Harbour, a survécu à la fin explosive de Stranger Things saison 3. Ce héros emblématique de la série a fini sa course en Russie, prisonnier des scientifiques russes, le crâne rasé et prêt à en découdre ! Déjà, par le passé, David Harbour a fait quelques commentaires concernant cette saison 4. Il a notamment affirmé que l’arc de son personnage ressemblerait à celui de Gandalf dans Le Seigneur des anneaux, notamment via le retour héroïque du personnage à venir.

Stranger Things saison 4 ©Netflix

Le tournage de cette saison 4 s’est officiellement terminé le mois dernier, tandis que Netflix n’a toujours pas partagé une date de sortie. Toujours écrite par les frères Duffer, cette saison 4 a rencontré de nombreux problèmes de production à cause de la pandémie de COVID-19. Côté casting, le show va ramener toutes les têtes connues des précédentes saisons, à savoir : Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Joe Keery, Gaten Matarazzo ou encore Maya Hawke (qui a rejoint la série lors de la précédente saison).

Une influence de Lost ?

Lors du Comic-Con de New York, qui s’est tenu ce week-end, le comédien David Harbour a lâché quelques informations concernant la saison 4 de Stranger Things. L’acteur a évoqué les intrigues entremêlées de cette nouvelle saison, y compris celle de Hopper, bloqué chez les Russes. Il a également comparé le show des frères Duffer à la série culte Lost. Il a notamment promis que la fin de Stranger Things serait plus claire que celle de Lost :

On essaie de faire en sorte de ne pas avoir une fin comme, certains d'entre nous diront, Lost. Qu'est-ce qui est arrivé à cet ours polaire ? On essaye de dessiner des éléments de narration qui font que le début et la fin collent, ont un sens et deviennent quelque chose de complet... La saison 4 pose beaucoup de problèmes pour ça.

Stranger Things saison 4 ©Netflix

Pour rappel, Lost, dirigée par Damon Lindelof et J.J. Abrams, demeure une série emblématique du petit écran. Sorties entre 2004 et 2010, les six saisons du show ont séduit une solide base de fans. Et malgré une conclusion qui a énormément déçu les critiques et les spectateurs, Lost demeure l’un des gros morceaux du monde de la série télévisée américaine.

David Harbour a poursuivi en disant que cette saison 4 est « la plus profonde ». En effet, cette dernière saison semble multiplier les pistes, et devrait aller faire un tour dans le passé d’Eleven et de Hopper. Le comédien a également promis « une dose d’action à un niveau jamais atteint auparavant ». Si l’on suit les dires du reste du casting, cette saison 4 sera plus violente, plus sombre et plus mature que les précédentes. Les frères Duffer réutilisent la méthode Harry Potter en proposant des saisons de plus en plus sombres au fur et à mesure que son jeune casting grandit à l’écran. Logiquement, Stranger Things saison 4 devrait débarquer courant 2022. En attendant, on vous laisse avec ces images :