Stranger Things : la saison 4 pourrait être plus longue que les autres

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Exception faite de la présence d’un épisode presque spin-off de la saison 2, les précédentes saisons de « Stranger Things » ont été composées de huit épisodes. Pour la quatrième salve, il se pourrait que le plaisir soit un petit plus long avec un épisode supplémentaire. Et l’un d’eux pourrait particulièrement intéresser les fans !

La saison 4 de Stranger Things va faire prendre à la série phénomène de Netflix un tournant. Les trois précédentes ont progressivement fait monter la température avec une ambition grandissante mais la petite bourgade qu’est Hawkins va devenir trop restreinte pour que le scénario ouvre des nouvelles pistes intéressantes. La fin du dernier épisode en date a instauré une séparation du petit groupe, en plus de la disparition d’Hopper. Les frères Duffer ont promis que la prochaine intrigue allait s’aventurer dans d’autres recoins, pour apporter une touche de nouveauté à un programme qui continue d’être un véritable carton sur la plateforme américaine.

Nous étions habitués jusque-là à déguster huit épisodes par saison de Stranger Things, à l’exception des neuf de la saison 2, qui comportait un épisode 7 critiqué, s’intéressant à « la soeur perdue », dans une histoire entièrement subalterne à la narration du show. La durée était quand même largement suffisante par rapport à ce qu’il fallait raconter. On a trop souvent râlé contre la durée excessive des séries Netflix pour se plaindre maintenant de quelque chose de trop court.

Neuf épisodes et une origin story

Cette quatrième saison pourrait, cette fois, nous en donner un peu plus si on en croit TVLine. Le média américain explique que c’est neuf épisodes que nous pourrions avoir, dont un très spécial qui se concentrera sur les origines d’un personnage que les fans adorent. On pense alors immédiatement à Hopper, qui pourrait donc signer son retour sous cette forme, en plus d’être potentiellement présent dans la nouvelle intrigue – est-il enfermé dans la base russe vue à la fin de la saison 3 ? Parmi tous les personnages de Stranger Things, on ne voit pas qui d’autre mériterait cet épisode plus que lui. Les enfants étant jeunes, il n’y a pas grand chose à dévoiler sur leur origines. À la limite, nous pourrions attendre de nouveaux éléments sur Eleven.

Les fans seront ravis de ces deux nouvelles. Un précédent rapport indiquait pourtant que la série devait continuer avec le format de huit épisodes. Mais on attend de voir si ces informations se confirment et ce que le scénario va délivrer. L’idée ne peut que plaire à ceux qui en demandent toujours plus et qui finissent chaque saison avec une envie profonde de déjà voir la suite. La saison 4 de Stranger Things entrera en tournage cette année et ne dispose pas encore d’une date de diffusion.