Stranger Things : la saison 4 répondra à des questions cruciales

Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série à succès "Stranger Things", en disent plus sur la très attendue saison 4 du programme. Découvrez leurs prometteuses confidences ci-dessous !

Ce que l'on sait pour le moment

La saison 4 de Stranger Things sera composée de neuf épisodes. Pour le plus grand bonheur des fans, on retrouvera fort heureusement Hopper, l'attachant shérif de la ville. Seulement, ce dernier va devoir traverser bien des épreuves avant de retrouver sa chère Eleven. Le père de substitution de l'adolescente est en effet derrière les barreaux, dans une contrée lointaine et enneigée. Il lui faudra faire face à bien des dangers, qu'ils soient d'origine humaine... Ou non. Pendant ce temps, à Hawkins, les personnages principaux de la série devront faire face à un nouveau mal. De ce que l'on sait, cette nouvelle menace "depuis longtemps tapie" devrait lier toutes les intrigues.

Stranger Things ©Netflix

Les créateurs de Stranger Things teasent la saison 4 du programme dans les pages de Deadline. Selon ces derniers, il s'agira sans hésiter de la saison la plus impressionnante et effrayante à ce jour. À ce propos, le comédien Robert Englund (Freddy contre Jason), bien connu des amateurs du genre horrifique, fera partie des nouveaux personnages. Il prêtera ses traits à Victor Creel, un homme tourmenté et enfermé dans un asile psychiatrique suite à un glauquissime assassinat survenu dans les années 1950.

Le temps des réponses ?

Avant toute chose, sachez que la saison 4 du show comportera deux parties. La première sortira le 27 mai et la suivante le 1er juillet. Matt et Ross Duffer, conscients de l'attente des fans de la série, ont décidé de leur donner quelques pistes. Les créateurs du programme racontent que, lors de la saison 1, Netflix leur demandait encore et encore des explications sur toute la mythologie de leur histoire. Ils ont alors conçu un document d'une vingtaine de pages dans lequel était détaillé tout ce qu'il fallait savoir sur l'Upside Down. Saison après saison, chaque "couche" de ce document était mise en lumière, révélant peu à peu les secrets du Monde à l'envers.

Cette saison tourne clairement autour des révélations, on voulait vraiment commencer à apporter des réponses au public.

Il semblerait donc que l'on s'apprête à rester scotchés devant nos écrans - du moins, c'est ce que l'on espère. Alors que les plus folles théories - et notamment le potentiel décès d'Eleven - agitent la toile depuis des mois, l'attente pourrait plus que jamais en valoir la peine !

Alors, êtes-vous impatients de retrouver Mike, Eleven et leurs amis ? Qu'espérez-vous de cette quatrième salve d'épisodes ?