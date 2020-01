Stranger Things : la saison 4 va utiliser les lieux de tournage de Chernobyl

Vous avez aimé ? Partagez :

Les séries « Stranger Things » et « Chernobyl » n’ont pas grand chose à voir l’une avec l’autre. Elles vont pourtant avoir un point commun désormais, puisque la saison 4 de l’un des shows les plus populaires de Netflix va utiliser un décor déjà employé dans la reconstitution spectaculaire d’HBO.

La saison 3 de Stranger Things et Chernobyl ont été deux des événements de cette riche année 2019 du côté des séries. On s’est vraiment régalés pendant ces mois sur le petit écran. Le programme d’HBO co-produit avec la BBC sur la catastrophe nucléaire restera un one-shot, l’Histoire ne permettant pas de voir plus loin. Pour les gamins d’Hawkins, en revanche, il y encore des choses à vivre. La dernière saison diffusée a vu le groupe se séparer et la petite ville perdre son shérif. Mais, sans preuves concernant sa mort, tout le monde s’attend à ce que ce dernier revienne dans les prochains épisodes. La scène post-générique dans la prison soviétique laisse d’ailleurs bien penser qu’il est enfermé là-bas.

Stranger Things et Chernobyl désormais liées

Sur son blog Murphy’s Multiverse, Charles Murphy donne des nouvelles du programme Netflix et annonce que les prises de vue principales de la saison 4 ne vont pas tarder à avoir lieu. D’après lui, c’est d’abord en Lituanie que l’équipe va se diriger pour tourner au sein d’une prison qui vient d’être utilisée dans Chernobyl. Ce n’est qu’ensuite que la production ira à Atlanta pour filmer le reste. Ross Duffer et Matt Duffer avaient prévenu que ces nouveaux épisodes, au nombre de 8, n’allaient pas rester dans le cadre devenu un peu restreint d’Hawkins mais allaient nous transporter dans d’autres décors, ailleurs en Amérique ou dans le monde. Ce décor de prison devrait servir pour les passages dans le complexe qu’on a pu voir lors des dernière secondes de la saison 3. Il sera très important si Hopper est enfermé là-bas !

Ce n’est pas rare que plusieurs productions se partagent des décors en commun. La magie du cinéma permettra qu’on ne s’en rende pas compte lors de la diffusion. Netflix n’a pas communiqué trop sur son arrivée. Comme souvent, la plateforme prend son temps pour annoncer les dates, afin de garder intact le buzz jusqu’à la diffusion. Une stratégie sur le court terme qui fait très souvent ses preuves. Mais quand on est aussi populaire que Stranger Things, il n’y a pas de bonne ou mauvaise stratégie puisque tout le monde se jettera, de toute façon, sur les épisodes. Une arrivée à la fin de l’année 2020 reste possible mais c’est plutôt sur 2021 qu’on parierait.