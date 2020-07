Stranger Things : la série culte de Netflix est-elle un plagiat ? - CinéSéries

"Stranger Things" est l'une des créations originales qui compte le plus dans le catalogue de Netflix. Les frères Duffer, qui en sont à l'origine, sont visés par une plainte les accusant d'avoir plagié une autre série. La plateforme réagit à cette polémique et se défend.

Stranger Things, l'un des hits de Netflix

Créée par Matt Duffer et Ross Duffer, Stranger Things raconte les événements étranges qui surviennent dans la petite ville d'Hawkins, dans l'Indiana. Tout commence avec la disparition mystérieuse de Will (Noah Schnapp) et l'arrivée en ville de la perturbée Eleven (Millie Bobby Brown). Un petit groupe d'enfants va se retrouver à lutter contre des événements surnaturels qui sont le fruit d'expériences menées par un organisme secret. En trois saisons, la série est devenue l'un des hits incontournables de Netflix. Son ambiance rétro, ses rappels à la pop culture et ses personnages attachants ont fait tomber les abonnés sous son charme. Les fans sont dans l'attente d'une quatrième saison, qui devrait arriver l'année prochaine.

Les frères Duffer accusés de plagiat

Les créateurs de la série ainsi que Netflix, le diffuseur, sont visés ensemble par une plainte qui les accuse d'avoir plagié un autre scénario. La plainte a été déposée par l'Irish Rover Entertainment, une boîte de production qui prétend que Stranger Things ressemble très fortement à l'un de ses projets titré Totem et écrit par Jeffrey Kennedy. Elle a de bonnes raisons de le croire puisqu'un concept art copyrighté a vu le jour. Celui-ci a été fait par Aaron Sims, dont on sait qu'il a ensuite travaillé sur Stranger Things.

Du coup, pour se faire une idée de la ressemblance, il faut savoir de quoi parle Totem. L'inspiration de Jeffrey Kennedy provient de la mort de l'un de ses amis d'enfance qui était touché par l'épilepsie. Le scénario se déroulerait dans l'Indiana (état où les deux hommes ont grandi) et parlerait du "démon personnel" de cet ami - l'épilepsie. Ses crises seraient comme des "averses de foudre dans son cerveau" et lui donnerait accès à un monde alternatif où ce fameux démon aurait élu domicile. L'arrivée dans la ville d'une jeune fille aux pouvoirs étranges permet aux jeunes héros d'entamer une lutte contre ce mal nommé Azrael et de vaincre son armée. On y voit des parallèles évidents, que ce soit dans la présence de deux mondes, d'une entité maléfique, de la localisation de l'intrigue, des personnages plutôt jeunes, d'une ambiance rétro.

Netflix se défend

La firme américaine ne pouvait pas rester sans réagir à ces accusations. On parle quand même d'une série très populaire et un potentiel scandale de plagiat pourrait amoindrir sa réputation. Un représentant de Netflix s'est exprimé auprès de The Wrap pour clarifier la situation. Ainsi, la plainte ne serait rien d'autre qu'une des "théories du complot farfelues" colportée par Jeffrey Kennedy. Le succès de Stranger Things serait uniquement le fruit du travail "acharné" des frères Duffer et l'homme aurait déjà tenté par le passé de leur soutirer de l'argent pour cette histoire. La plateforme n'ayant pas cédé, il tente aujourd'hui de passer par une attaque en justice.