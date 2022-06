Stranger Things : le numéro de la pizzeria d'Argyle existe vraiment

La première partie de la saison 4 de « Stranger Things » est disponible. Comme d’habitude, le show fait un carton sur Netflix. Beaucoup de spectateurs s’amusent à trouver les easter eggs de la création des frères Duffer. Ils ont par exemple mis en avant le numéro de la pizzeria d’Argyle, qui existe vraiment.

Stranger Things : un tout nouveau personnage

Comme d’habitude, cette nouvelle saison de Stranger Things intègre de nouveaux personnages à son récit. Parmi les petits nouveaux, quelques héros sortent du lot. C’est par exemple le cas d'Eddie Munson ou du Russe Enzo. Mais on peut aussi citer Argyle, le nouveau pote de Jonathan, qui passe son temps à fumer des pétards sans trop comprendre ce qu’il se passe. Le personnage incarné par Eduardo Franco se place comme un soutien indéfectible pour Jonathan.

Stranger Things ©Netflix

Dans la série, Argyle est livreur de pizzas. On peut le voir régulièrement au volant de son camion ou encore le voir répondre au téléphone quand un des agents du FBI qui surveille Jonathan, Mike et Will, tente de commander à manger.

Un numéro de téléphone qui existe vraiment

Des petits malins ont remarqué qu’un numéro de téléphone apparaît sur le camion d’Argyle. Forcément, ces spectateurs attentifs ont décidé d’appeler le fameux numéro. Et qu’elle ne fut pas leur surprise quand ils tombèrent sur la voix d'Argyle en personne à l’autre bout du fil. En réalité, le numéro de téléphone en question n’est pas celui du comédien, mais emmène les interlocuteurs sur un message préenregistré d'Eduardo Franco. On peut ainsi l’entendre réciter tous les ingrédients utilisés dans sa pizzeria, en précisant que les morceaux d’ananas sont en conserve. Il s’agit de la même tirade que celle du personnage quand il répond à l’agent du FBI.

Stranger Things ©Netflix

Le numéro est ouvert à tous, et est devenu célèbre depuis que de nombreux tiktokeurs et influenceurs américains ont tenté d’appeler Argyle. Puisqu’on est sympa, on vous communique le numéro en question : 805-45-PIZZA. Les fans français peuvent eux aussi appeler Argyle moyennant une surtaxe financière nécessaire pour une communication vers les Etats-Unis. On vous laisse décider si ça vaut le coup de payer des frais supplémentaires pour entendre Argyle vous vendre les mérites de ses pizzas. Mais en tout cas, c’est un excellent easter egg, qu’il était intéressant de trouver.

La deuxième partie de cette saison 4 de Stranger Things sera disponible le 1er juillet prochain.