Stranger Things : l'impressionnante expérience immersive arrive à Paris en mars

Après avoir séduit les fans américains et anglais, Stranger Things : The Experience débarque en France dès le mois de mars prochain. Dates, prix, lieu, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette expérience immersive que les fans de la série Netflix vont adorer.

Stranger Things The Experience arrive en France

Après être passée par Londres, San Francisco ou encore Atlanta, Stranger Things : The Experience pose ses valises dans la capitale française à partir du 10 mars 2023. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une expérience immersive qui entraînera les fans de la série Netflix au coeur de l'Upside Down et dans d'autres décors emblématiques.

Plus précisément, elle emmènera les visiteurs dans une aventure périlleuse à travers le laboratoire d'Hawkins, jusqu'à l'Upside Down. Cette expérience développée en collaboration avec les créateurs du show propulsera les fans dans un univers parallèle où ils devront affronter des créatures terrifiantes comme le célèbre Demogorgon afin de sauver Hawkins.

Stranger Things : The Experience

En plus de cela, les visiteurs pourront également prendre du bon temps au Mix-Tape, un endroit dédié aux lieux phares de la série. Ainsi, on pourra prendre un sundae au Scoops Ahoy ou encore tenter de battre le score de Max au Palace Arcade. Il sera également possible de déguster des cocktails dans un bar unique en son genre.

Prix, lieu, ouverture de la billetterie

Stranger Things : The Experience séduira à coup sûr les fans de la série Netflix qui s'étaient déjà rués en masse dans la boutique éphémère des Champs-Élysées à l'été 2022.

Pour ce qui est des détails, l'événement se déroulera à partir du 10 mars 2023 au Paris Event Center, situé Porte de la Villette. Le lieu sera ouvert les mercredis et vendredis de 16h à 21h et les samedis et dimanches de 10h30 à 21h. Les prix sont annoncés à partir de 37 euros pour un adulte (et diffèreront en fonction des jours), et 28 euros pour les 5-17 ans. La billetterie ouvrira le 26 janvier prochain, et la liste d'attente sera disponible dès le jeudi 19 janvier.

L'expérience durera environ 45 minutes mais les visiteurs pourront ensuite rester autant de temps que désiré dans l'espace Mix-Tape. Une boutique avec des produits dérivés est évidemment prévue pour que chacun puisse repartir avec un peu d'Upside Down chez lui.